Монолог на крыше: достучаться до небес

Каждому из нас отпущена своя высота в жизни. Ощутить её предел, набрать в лёгкие воздуха для нового восхождения и просто поговорить по душам – всё это предоставилось зрителям, пришедшим в Восточно-Казахстанский областной драматический театр на премьеру моноспектакля «Почему люди не..?» С. Астраханцева.

Действие этой необычной постановки началось с фойе, в котором перед зрителями выступали «уличные музыканты» в белых футболках с цветными брызгами. Своими песнями они раскрашивали нашу действительность яркими эмоциями. В «музыкантах» позднее узнавались: режиссёр-постановщик Сергей Астраханцев, художник-постановщик Шота Чоговадзе и молодая актриса Юлия Забавская.

Но это было лишь одно из откровений, своеобразная настройка чувств. Голова и вовсе закружилась, как только главный герой спектакля (актёр Михаил Иванов) забрался в поднебесье: то ли на крышу, то ли на мост – декорации Ш. Чоговадзе предоставляли простор для зрительского воображения…

Почему? Почему он поднялся на столь большую высоту? «Почему, чтобы попасть на два метра под землю, я должен подняться на двадцать этажей над землёй?» – размышлял молодой здоровый мужчина, которому бы жизнью наслаждаться, влюбляться… Да не тут-то было.

В спектакле отсутствовали привычные коллизии и зрелищное действие. Но при этом зрители сидели затаив дыхание. Как гром среди ясного неба, гремел конфликт человека с самим собой, своими страхами, комплексами и с социумом, который держит каждого из нас на коротком поводке и всякий раз натягивает серые мутные очки нам на нос. Вот и во время моноспектакля благодаря художественному световому оформлению Анатолия Коблова не покидало ощущение давящего полумрака. И только в световых «островках» герой мог глубоко вдохнуть, а с ним и зритель.

Потрясающий эффект, равнозначный «сносу крыши», производила игра самого актёра. Создалось ощущение, что в эту историю Михаил Иванов вкладывает свой жизненный опыт. Здесь и сейчас вспоминает актёр судьбоносный для него день встречи с рыжей веснушчатой девчушкой, переживает разочарование и стыд, усталость и опустошение. А потом… лёгкость, невесомость и свободу. Актёр вёл разговор с яркой индивидуальной мимикой и пронзительными интонациями, тонко и изящно балансируя – как на прогибающихся у него под ногами досках, так и на эмоциях в душе.

– В этой постановке поднималось столько наиважнейших вопросов, и я счастлив, что смог поделиться этим со зрителями, – признаётся Михаил Иванов. – Надеюсь, кто-то после моноспектакля задумается о своей жизни.

Масштабность, размах, философичность поднимаемых в постановке тем достигнуты за счёт музыкального оформления «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Елены Мищенко и красочной художественной проекции: детских наивно-доверчивых обращений к Богу: «Ну, хорошо, Господи, меня родителям принёс аист, а для него кто делает нас?», «Люди так страдают на Земле, неужели в Твоем аду ещё хуже?», «Сделай так, чтобы на Земле сломалось все оружие!»…

Кого-то один из подобных тупиковых вопросов и толкает к бездне. Такое социальное явление, как суицид, по мнению режиссёра-постановщика Сергея Астраханцева, велико, многогранно и не исследовано. Монопьеса и постановка – один из способов достучаться до небес и до сердец.

– Моноспектакль – жанр достаточно сложный, в мире его мало кто использует, – говорит Сергей Астраханцев. – Быть одному на сцене длительное время и поддерживать, развивать диалог со зрителем актёру страшно и сложно. Но в этом и прелесть, чтобы преодолевать боязнь и трудности.

Оригинальная постановка со множеством смысловых пластов взволновала всех пришедших на премьеру. И кто-то из зрителей даже признался: «Актёр во многом будто сыграл меня»…

Дарья Волкоедова

Фото автора