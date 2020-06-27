Мониторинг честности

Телефоны, шпаргалки и смарт-часы на ЕНТ лишают выпускника шанса пересдать тест.

Единое национальное тестирование проводится в период с 21 по 30 июня. В этом году в регионе окончили школу 8204 выпускника, из них 85 процентов подали заявки на участие в ЕНТ, чтобы продолжить обучение в высших учебных заведениях.

– По области действуют 15 пунктов проведения ЕНТ: три – на базе университетов, 13 – в районных сельских школах. По итогам шести дней в нем приняли участие 60 процентов выпускников, – подчеркнула заместитель руководителя Управления образования ВКО

Айгуль Байжанова. – ЕНТ уже завершилось в нескольких районах области. 169 выпускников не явились на тестирование. Это ребята, которые передумали и захотели продолжить обучение в учреждениях технического и профессионального образования. Еще несколько из них приняли решение служить в Вооруженных Силах Казахстана, воспользоваться сертификатом январского ЕНТ.

Все пункты обеспечены необходимыми санитарными приспособлениями – баррикадными лентами, дезинфицирующими тоннелями, масками и перчатками, бактерицидными лампами, дезковриками, урнами, санитайзерами. Строго соблюдаются все противоэпидемиологические меры.

Временно исполняющий обязанности руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдильдин рассказал, что сотрудники департамента участвуют в проведении ЕНТ в качестве наблюдателей.

– В целях обеспечения открытости, прозрачности и объективности сдачи теста приказом министра образования и науки РК созданы рабочие группы, в состав которых вошли представители специальных мониторинговых групп, проектного офиса «Адалдық алаңы» и сотрудники агентства, – проинформировал Жигер Байдильдин. – Наша цель – мониторинг чистоты тестирования. Поэтому просим ребят полагаться только на свои знания. В соцсетях участились объявления, что некоторые люди за определенные средства могут оказать помощь в сдаче ЕНТ. Это мошенники. Не поддавайтесь соблазну.

Любые нечестные результаты, добытые путем обмана, использования шпаргалок, телефонов, смарт-часов, будут аннулированы. За эти шесть дней за нарушения правил проведения тестирования были удалены 49 выпускников.

– Мы неоднократно совместно с сотрудниками Управления образования области проводили собрания, разъясняли новые требования сдачи ЕНТ, – отметил Жигер Байдильдин. – Так, в случае обнаружения на тесте запрещенных предметов, результаты будут автоматически аннулированы, составлен протокол в МОН РК для включения в специальный реестр. Выпускник в течение года не сможет подать снова документы для сдачи ЕНТ. Это самое главное нововведение в этом году. Из положительных моментов – увеличение времени тестирования с 3 часов 50 минут до 4 часов, предоставление калькуляторов и факт, что образовательная программа четвертой четверти не включена в тестирование.

Ева Ким

Из открытых источников