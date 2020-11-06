Молодые и активные 

В районе Алтай состоялся Х форум молодёжи «История моего успеха».

Онлайн-мероприятие собрало активных представителей молодого поколения со всего района, которые рассказали о своих секретах успеха. Среди них лидеры молодёжного самоуправления, волонтёры, сельская молодёжь, студенты колледжей, школьники, предприниматели, специалисты в сфере культуры и спорта.

Тренер по вольной борьбе ДЮСШ района Алтай Азамат Темергалиев, молодой предприниматель Дмитрий Кулешов, лидер молодёжного самоуправления КГУ «Средняя школа № 1 им. М. В. Инюшина города Серебрянска» Матвей Андреев, волонтёр КГУ «Технологический колледж района Алтай» Виктория Лаврова, лидер волонтёрского движения Ассамблеи народа Казахстана Дома дружбы района Алтай Арина Устина и другие поделились опытом и достижениями, внесли предложения и обсудили план работы на предстоящий год.

– Молодёжь нашего района очень активная, она преуспевает во многих видах деятельности, – сказала директор Молодёжного ресурсного центра района Алтай Майина Лисовцова. – В этом году молодые люди оказали огромную волонтёрскую помощь населению, особенно в период пандемии. Также наш район лидирует по количеству бойцов в молодёжных трудовых отрядах «Жасыл ел». Традиционный форум помогает не только поделиться результатами проделанной работы в сфере государственной молодёжной политики, но и вдохновиться на новые свершения.

В завершение форума участников наградили грамотами и памятными подарками.

Александра Исаева

Район Алтай