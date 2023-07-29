Бизнес по женским правилам

«Бизнес для женщин – успех для страны», – эта фраза стала лейтмотивом Регионального форума сельских женщин. На его площадке собрались активные представительницы прекрасного пола из Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской областей и области Абай, чтобы обсудить перспективы ведения бизнеса на селе и поделиться опытом.

История встреч в таком формате берёт своё начало с первого Республиканского форума в Астане в 2018 году. Год спустя форум сельских женщин стал проводиться во всех областях Казахстана.

С 2020 года из-за пандемии он проходил в онлайн-режиме. В этом году вернулся в очный формат с возможностью подключения онлайн всех заинтересованных сторон.

Итоговым событием станет приём делегаций всех областей в Астане, где состоится VІ Республиканский форум сельских женщин.

Не секрет, что женщины всё активнее участвуют в политической и социальной жизни страны, занимают лидирующие позиции во всех сферах, а также преуспевают в бизнесе. Если у живущих в городской местности есть все инструменты для развития, то у сельских женщин возникают трудности, в первую очередь, из-за отсутствия информированности. Форум предоставляет им возможность обменяться мнениями, идеями и полезной информацией. Также на его площадке представительницы прекрасного пола, добившиеся успеха в различных сферах, делятся опытом с теми, кто только делает первые шаги в этом направлении.

Организаторы отметили, что форум охватывает широкий спектр задач – вопросы устойчивого развития села и сельских территорий, повышение благосостояния и качества жизни на селе через развитие женского предпринимательства, продуктивной занятости и самозанятости сельских жителей. Развитие личных подсобных хозяйств и сельхозкооперативов, пропаганда государственных программ, направленных на поддержку сельского хозяйства, развитие инструментов местного самоуправления, социальной ответственности бизнеса, а также достижение целей устойчивого развития до 2030 года на локальном уровне.

Как отметила модератор форума – депутат Мажилиса Парламента РК IV, V, VI созывов, председатель организационного комитета форума сельских женщин Казахстана Майра Асина, за эти годы он стал эффективной площадкой для обмена опытом, вдохновившим многих на открытие и развитие собственного дела.

– Наша основная задача – быть мостом между властью и народом, – подчеркнула Майра Асина. – В первую очередь мы поднимали вопрос о том, что не надо бояться давать сельским женщинам гранты. Нужно их информировать, обучать, помогать встать на ноги. В начале ставка была от шести и выше процентов. Мы уже тогда говорили, что для сельчан это очень высокая ставка, и если давать им кредиты, то не более трёх процентов. Новая программа «Ауыл аманаты» предполагает выдачу средств под 2,5 процента. Считаю это хорошим достижением. Если женщина будет успешной, то и семья будет в достатке, а обеспеченная семья – это крепкое государство, стабильная экономика.

В региональном форуме в онлайн- и офлайн-режиме приняли участие около 500 бизнесвумен. На прямой связи с женской аудиторией работали представители Министерств сельского хозяйства РК, труда и социальной защиты населения, национальной экономики РК, общественных и международных организаций, а также заместители акимов областей.

Также в мероприятии приняла участие депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина, которая с рабочей поездкой приехала в Восточно-Казахстанскую область.

– Не первый раз принимаю участие в таких форумах, отмечу их высокую результативность, – поделилась Ольга Булавкина. – Когда о проблемах на селе рассказывают люди, которые знают о них не понаслышке, когда женщины делятся своим опытом – это дорогого стоит. Я являюсь заместителем председателя Комитета по аграрным вопросам природопользования и развития сельских территорий, поэтому для меня символично находиться здесь.

Руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области Ербол Нургалиев рассказал, что в регионе начинающим предпринимателям, особенно на селе, оказывается всемерная поддержка, а также отметил тенденцию к росту числа женщин, желающих открыть своё дело.

– Женщины к каждому делу подходят с душой, их объединяет активность, жизнелюбие, умение достигать поставленных целей, несмотря на трудности, – сказал Ербол Нургалиев. – Мы всегда должны поддерживать их инициативы. Уверен, что форум пройдёт в конструктивном ключе и принесёт хорошие результаты.

Своими историями успеха поделились участницы из четырёх областей. Они отметили, что во многом добиться результативности удалось благодаря поддержке единомышленников и вере в собственные силы.

Также участницам форума выпала уникальная возможность принять участие в практических тренингах. Они изучили основы бизнеса, узнали о возможностях организации фермерского бизнеса с онлайн-школой «Личные подсобные хозяйства», а также почему выгодно создавать женские кооперативы. Но главное, по их словам, они услышали истории женщин, которые не испугались трудностей, открыли своё дело в сельской местности и успешно развиваются.

Татьяна Кравченко