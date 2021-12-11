Позитивный эффект для гражданина

В областном центре прошёл антикоррупционный форум, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией.

Организаторами мероприятия выступили областная Антикоррупционная служба и акимат ВКО. В рамках форума подведены итоги работы за текущий год в сфере противодействия коррупции.

В его работе приняли участие первый заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев, руководитель областной Антикоррупционной службы Ерлан Жалмағамбет, руководство акимата, ректоры вузов, представители общественности, молодёжи и СМИ.

С приветственным словом к собравшимся обратился Алмасхан Сматлаев. От имени акима области Даниала Ахметова, он поздравил всех участников форума с Международным днём борьбы с коррупцией, отметив, что главный принцип в работе госаппарата – это концепция «слышащего государства». Заместитель акима также сообщил, что акимат области активно ведёт работу, направленную на исключение коррупционных рисков, прозрачность бюджетных процессов и внедрение антикоррупционных стандартов. За 30 лет Независимости системные и последовательные реформы по противодействию коррупции в Казахстане позволили сформировать собственную модель антикоррупционной политики.

– Любые реформы и преобразования важны только тогда, когда их позитивный эффект ощущает на себе конкретный человек, – подчеркнул Ерлан Жалмағамбет. – Поэтому в нашей работе первостепенная задача – удовлетворение нужд и ожиданий наших граждан.

В ходе форума состоялось награждение победителей различных антикоррупционных конкурсов, таких как конкурс среди представителей СМИ на лучшую публикацию на антикоррупционную тематику, конкурсы проектов среди студентов и на лучший видеоролик, а также представителей общественности за вклад в дело формирования антикоррупционной культуры в обществе и продвижения ценностей добропорядочности.

Форум завершился флешмобом под девизом «Адал бол, адам бол!», подготовленным студентами.

Ерик Абитов

Фото ДАПК ВКО