Мягкая сила и твёрдая гражданская позиция

В Усть-Каменогорске прошёл очередной Форум сельских женщин восточных и центральных регионов.

В конференции в онлайн-режиме приняли участие представительницы четырёх областей – Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Улытауской.

Главные вопросы, вынесенные на обсуждение, – повышение благосостояния и качества жизни в селе через развитие женского предпринимательства, участие женщин в решении социальных проблем общества, создание равных возможностей для ведения бизнеса на пути к общему социально-экономическому росту региона.

Форум состоялся при поддержке ОЮЛ «Коалиция за зелёную экономику и развитие G-Global», Международного фонда «Coca-Cola», Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, акиматов Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Улытауской областей.

Секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Рыпаков поприветствовал всех от имени акима области Даниала Ахметова, подчеркнув, что мероприятие объединило 150 участниц для обсуждения такой важной темы, как участие женщин в развитии сельских территорий. Он вкратце обозначил основные направления, по которым ведётся масштабная работа.

– В регионе принимаются конкретные меры по повышению качества жизни населения. Особое внимание уделяется социальной сфере, – сообщил Денис Рыпаков. – С 2023 года начнётся реализация Национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны.

Уже в текущем году медицинские организации региона получат 267 единиц современного медоборудования, соответствующего международным стандартам на общую сумму 2,5 млрд тенге. Также проведён капитальный ремонт 11 объектов здравоохранения почти на 1 млрд тенге. Продолжается реализация программы обучения медицинских кадров, из бюджета в текущем году выделено 400 млн тенге на обучение 13 врачей в клиниках Израиля и Германии по онкогематологии, гематологии, кардиологии, акушерству и гинекологии.

В сфере образования Глава государства поставил задачу решить вопрос обеспеченности детей дошкольными учреждениями. Как подчеркнул Денис Рыпаков, в регионе ведётся работа по развитию сети детских садов именно в сёлах, в том числе в рамках государственно-частного партнёрства.

В контексте нового Нацпроекта «Комфортная школа» в регионе до 2025 года будет построено 20 новых государственных школ на 8 950 мест. В текущем году запланирован ввод четырёх школ, в том числе в отдалённых селах Урунхайка, Жолнускау Курчумского района. Все они будут оснащены современным оборудованием, соответствующим международным стандартам.

– Одной из стратегических целей государства является развитие аграрного сектора, повышение конкурентоспособности социального развития села. Учитывая, что наш регион лидирует в стране по объёму выращенного подсолнечника, главной задачей остаётся его переработка и выход на рынки высококачественной готовой продукции, – отметил Денис Рыпаков. – Стабильно развивается и животноводство. С начала года возросла численность крупного рогатого скота на 4%, мелкого рогатого – на 3%, лошадей – на 9%, птицы – на 19%, производство мяса увеличилось на 4%, молока – на 3%.

Кроме того, в ближайшей перспективе по области запланирована реализация 33 инвестиционных проектов на 212 млрд тенге. Всё это позволит сделать наши сёла привлекательнее, а жизнь сельчан комфортнее.

Исполнительный директор ОЮЛ «Коалиция за «зелёную» экономику и развитие G-Global» Асхат Сулейменов рассказал о социальной поддержке женского предпринимательства в сёлах и о развитии бизнес-навыков.

Своей историей успеха поделилась главный специалист Управления по ЧС района Алтай Алевтина Мамаева. Её трудовая деятельность началась в 2005 году, когда она пришла служить в силовые структуры, потому что всегда мечтала там работать. В 19 лет стала следователем, проработала два года, после чего её пригласили в противопожарную службу.

– Я прошла путь от младшего лейтенанта до подполковника, – рассказала Алевтина Мамаева. – Сложностей было много, но я их все преодолела. Сейчас работаю главным специалистом Управления по ЧС района Алтай. Принимаю активное участие в благотворительных мероприятиях. Тесно работаю с волонтёрами района. Помогаю малоимущим, устанавливаю датчики угарного газа, участвую в акции «Дорога в школу». Делаю это всё от чистого сердца. Единственное, с чем я сталкиваюсь, – стереотипы, что женщины – это слабый пол. Могу со стопроцентной уверенностью заявить, что женщине под силу всё!

В ходе встречи своими историями успехами поделились и другие женщины.

В завершении форума подведены итоги работы и вручены благодарственные письма. Кроме того, избраны делегаты от Восточно-Казахстанской области на участие в Форуме сельских женщин Казахстана, который состоится в ноябре 2022 года в Астане.

Наргиз Еркінбекова

Фото Тлеубека Шаяхмета