Молодой бизнес поддержали грантом

Швейный салон на дому открыла в посёлке Глубокое выпускница проекта «Бастау». Получив безвозмездный грант на открытие своего дела, Раушан Оразхан теперь радует односельчан своими оригинальными изделиями.

В Глубоковском районе успешно реализуется программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017–2021 годы – программа для тех, кто хочет учиться, развиваться, самостоятельно зарабатывать.

Раушан Оразхан – швея, многодетная мама, которая смогла успешно реализовать свой бизнес на селе. В прошлом году она подала заявку на обучение по программе «Бастау Бизнес». Обучившись, представила свой проект по швейному и вышивальному мастерству и выиграла грант в размере 550 тысяч тенге на развитие своего небольшого дела.

Кстати, для вовлечения членов многодетных и малообеспеченных семей в предпринимательство микрокредиты им предоставляются на льготных условиях с процентной ставкой не более четырёх процентов годовых сроком до семи лет.

– Несколько лет назад мы с семьёй переехали в Казахстан, на свою историческую родину, из Монголии, – рассказывает швея. – Долгое время я не работала, занимаясь воспитанием четверых детей, получала адресную социальную помощь. Шитьём занимаюсь всю жизнь. Давно мечтала открыть собственное дело. Однажды решила: если дело спорится, то почему бы не сделать хобби профессией?

Реализовать мечту женщине удалось благодаря проекту «Бастау», поддержке со стороны Палаты предпринимателей «Атамекен» и акимата. Успешно защитив свой бизнес-проект, использовала денежные средства по целевому назначению – приобрела две современные швейные машины. Денег хватило и на расходные материалы – ткани, инструменты для работы и творчества.

Выпускница проекта «Бастау» благодарна государству за такую программу, которая помогает реализовывать давние мечты.

– Этот грант – большая поддержка для меня и моей семьи, очень нужная вещь для старта, – говорит Раушан Оразхан. – Конечно, любое дело требует усердия и времени, чтобы ему научиться. Моя профессия не исключение. Но нужно не бояться сложностей, иметь терпение, и тогда всё обязательно получится.

Работает мастерица на дому. Шьёт на заказ абсолютно всё и с особенной любовью. Но больше всего ей по душе изготовление вещей в традиционном казахском стиле – покрывал, подушек, штор, национальных костюмов и многого другого. Помимо этого, односельчане обращаются к ней, когда необходимо срочно заменить молнию, подшить брюки, платья, отреставрировать меховые, кожаные изделия, дублёнки и тому подобное.

Останавливаться на этом Раушан Оразхан не собирается. Работы в её тканевом цветнике невпроворот. Сейчас в планах женщины – развивать бизнес на селе в ещё одном направлении – изготовление приданого для современной казахской невесты.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Глубоковским Центром занятости