Мобильный приём

Более 2,5 тысячи казахстанцев обратились в общественную приёмную партии «AMANAT» в рамках проекта «Құқықтық көмек».

Жители региона тоже воспользовались возможностью обратиться непосредственно к представителям партии, чтобы получить ответы на волнующие их насущные вопросы, решить проблемы. Этот спектр очень широк, касается самых различных сфер жизнедеятельности, и своевременная консультация, а по возможности и конкретная помощь имеют большое значение и напрямую влияют на социальное самочувствие.

– В январе этого года председатель партии Ерлан Кошанов инициировал данный проект, в рамках которого мы запланировали на 2023 год проведение 1000 приёмов, – рассказал консультант Республиканской общественной приёмной Центрального аппарата партии «AMANAT» Ардан Аралбай. – Из них 350 необходимо провести в отдалённых сельских населённых пунктах, потому что там, к сожалению, юридическая грамотность у населения иногда хромает. На сегодняшний день мы провели уже более 1000 таких встреч. То есть, у нас идёт перевыполнение.

В подобных приёмах приняли участие более 2,5 тысячи человек. Необходимо отметить, что из общего количества вопросов около 26 процентов решены положительно. Обращаются люди в основном за помощью в полном юридическом сопровождении вплоть до судов первой и второй инстанций, по вопросам выплаты и неуплаты алиментов, несогласия с решениями суда, а также юридического сопровождения документов.

Обращения граждан в рамках мобильных общественных приёмных рассмотрели в городских филиалах Усть-Каменогорска и Риддера.

Таир Сапаргалиев