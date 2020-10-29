Многодетная мама,   успешная бизнесвумен 

Многодетная мама из посёлка Белоусовка Глубоковского района основала бренд молочных продуктов Milky Kamila. В реализации бизнес-проекта помогли механизмы госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

Динара Орумбаева считает, что быть молодой мамой – не означает всецело посвящать себя домашним делам. Успешно совмещатьродительство и бизнес – вполне реально.

Мама четверых детей является получателем АСП, но она решила, что лучше иметь свой бизнес, чем всё время уповать на помощь государства.

Получив в рамках программы «Еңбек» грант в размере 555 тысяч тенге, смогла поправить финансовое положение своей семьи, создав собственное дело – производство топлёного масла, йогурта и кефира.

– У меня четверо детей – они, наверное, и стали главным фактором, подтолкнувшим меня к этой идее, – рассказывает Динара. – Сейчас время синтетических продуктов, а с появлением детей мамы начинают изучать составы буквально всего – продуктов питания, одежды, игрушек. Но даже продукты, которые сегодня продаются в магазинах с пометкой «эко» или «био», не всегда натуральные. Поэтому я подумала – почему бы не начать производить лакомства для своих детей. По крайней мере, буду уверена в абсолютной свежести продукта, а также в отсутствии вредных добавок и консервантов.

О производстве топлёного масла натолкнула на мысль подруга Динары. Она нутри—

циолог, специалист, выявляющий взаимосвязь между питанием и здоровьем человека.

– При составлении ежедневного пищевого рациона пациента необходимо включать качественное топлёное масло. Но рыночная цена на этот продукт зачастую «кусается». И мне пришла идея производить масло в домашних условиях. К тому же решила, что для бюджета моей семьи дополнительный доход будет нелишним. Составив нехитрый бизнес-проект, обратилась в районный центр занятости, – рассказывает многодетная мама.

В Центре занятости населения Динару зарегистрировали в качестве безработной и предложили участвовать в конкурсе на получение гранта по программе «Еңбек». Для этого ей необходимо было пройти курсы по программе «Бастау бизнес» и защитить свой проект. За время обучения многодетная мама посещала лекции, встречалась с другими начинающими предпринимателями, тренерами-маркетологами, узнавала о грамотном построении собственного бизнеса.

На полученные грантовые средства начинающая предпринимательница приобрела специальное оборудование для производства йогурта и топлёного масла. Весь «производственный» процесс происходит на небольшой кухне стандартной квартиры. Молочное сырьё предпринимательница приобретает в одном из крестьянских хозяйств. А закваску – в магазинах и аптеках.

– Применять для закваски готовый йогурт или кефир нельзя, – говорит Динара. – Дело в том, что помимо полезных бактерий в готовой кисломолочке присутствуют и нежелательные, которые пускаются в рост вместе с полезными. Именно поэтому для домашних кисломолочных продуктов следует применять качественную закваску.

Экопродукты handmade первыми оценили дети Динары – трое сыновей и младшая дочь Камила. Кстати, предпринимательница назвала свою торговую марку в честь неё – Milky Kamila.

В планах начинающей бизнесвумен – расширение ассортимента продукции за счёт производства домашних сыров.

– При переработке молока остаются «побочные» продукты, которые раньше я попросту выливала, – признаётся девушка. – Как оказалось, из сыворотки и пахты можно изготавливать вкусный домашний сыр. Конечно, для этого нужен специальный аппарат, но, думаю, в ближайшее время смогу его приобрести.

Вопрос вовлечения многодетных матерей в микро- и малый бизнес, в том числе на дому в рамках развитой и инклюзивной экономики, является одним из ключевых направлений государственной политики. Кроме многодетных семей приоритетное право на получение гранта имеют малообеспеченные семьи, молодежь из категории NEET, лица с ограниченными возможностями здоровья и безработные.

По словам директора Центра занятости населения Глубоковского района Алтая Калигожина, сегодня всё больше многодетных семей отказываются от получения адресной социальной помощи в пользу открытия собственного дела.

– В этом году в рамках программы «Еңбек» по району было выдано свыше 21 миллиона тенге, – говорит Алтай Калигожин. – 38 жителей сельской местности получили гранты в размере 200 МРП. Многие многодетные мамы сначала боялись участвовать в обучении бизнесу, потому что при получении грантовых средств теряют АСП. Мы им объясняем, что важно поменять мышление, начать с маленького ИП и получить хорошую возможность, чтобы сделать бизнес более масштабным. Среди женщин, которые окончили наши курсы, в основном популярен бизнес в сфере обслуживания – это образование, детские сады, мини-центры, салоны красоты.

Директор Центра занятости рассказал о том, как безработные и многодетные могут получить грант от государства.

– В рамках программы «Еңбек» любой безработный человек имеет право обратиться в центр занятости для участия в курсах по специальностям, востребованным на рынке региона. Также есть курсы «Бастау бизнес» и «Жас кәсіпкер», после прохождения которых любой желающий имеет право обратиться в центр занятости для получения гранта, чтобы открыть свой бизнес, – поясняет Алтай Калигожин.

Грант в 100 МРП имеет право получить безработный и любой желающий вне зависимости от пола и статуса, 200 МРП – молодые люди до 29 лет, многодетные, малообеспеченные семьи и трудоспособные люди с ограниченными возможностями.

Бахыт Сарсембаева

Ермек Имангазинов

Глубоковский район