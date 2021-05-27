Миллион для библиотеки

Бобровская сельская библиотека Глубоковского района стала победителем республиканского конкурса «Рухани қазына – 2021».

Если вдруг у читателей возникнет мнение, что в наше время в библиотеках скучно и туда никто не ходит, то оно, безусловно, ошибочное. Они давно перестали быть просто читальными залами. Сегодня – это центр притяжения увлечённых и любознательных людей. Бобровская сельская библиотека тому подтверждение. Здесь есть на что посмотреть, что почитать и чем заняться как взрослым, так и детям. Центр знаний, коворкинг-центр, детский сектор, национальный отдел, отделы основного фонда и фонда развития… каждый найдёт занятие по душе.

Как известно, сколько бы ни было предоставлено возможностей, а без хороших сотрудников дело на лад не пойдёт. Бобровская сельская библиотека может похвастаться и этим. Её сотрудник Наталья Аксененко – библиотекарь высшей категории, продолжает повышать квалификацию. Так, она прошла обучение по программе тренинг тренеров «Медиа- и цифровая грамотность для библиотекарей» и сразу же поделилась опытом с земляками, проведя несколько семинаров.

Во многом благодаря её профессионализму и самоотдаче библиотека занимает призовые места в районных и областных конкурсах. Этот год и вовсе стал знаменательным для сельской библиотеки – её признали лучшей в республике. На днях в городе Кокшетау состоялась церемония награждения победителей конкурса IV республиканского фестиваля работников культуры Казахстана «Рухани қазына – 2021». В номинации «Лучшая государственная библиотека сельского значения» победу одержала Бобровская сельская библиотека Глубоковского района, которой организаторы вручили диплом и сертификат на один миллион тенге.

– Это не только моя победа, но и всех читателей, подписчиков, коллег, – поделилась Наталья Аксененко. – Каждый внёс свою лепту, и всё получилось.

Библиотекарь поделилась, что перед отъездом чуть не произошёл досадный случай – она едва не опоздала на торжественное мероприятие, перепутав дату выезда.

– Мне показалось, что ехать нужно только через два дня, – рассказала Наталья Аксененко. – Оказывается, через час уже выезжать в столицу с пересадкой. Хорошо, что мои коллеги мне подсказали. В Кокшетау нас хорошо встретили, всё было организовано на высшем уровне. Удалось узнать много полезной информации и познакомиться с интересными людьми.

Отметим, что не остались без заслуженной награды и восточноказахстанские библиотекари, которые приняли участие в фестивале. Они стали победителями в четырёх номинациях и получили денежный приз в размере 500 тысяч тенге. В числе награждённых – директор Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина Бибигуль Шагиева – «Лучший инновационный проект по продвижению книги и чтения среди детей и юношества», директор Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени Абая Гульнар Жигитбаева – «За вклад в наполнение и развитие КазНЭБ», директор Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки Кульмария Мукушева – «Лучший медиапроект по продвижению книги и чтения».

Добавим, что конкурс «Рухани қазына», призванный поддержать талантливых специалистов в сфере культуры и искусства, а также усовершенствовать их профессиональное мастерство, проводится четвёртый год подряд. 2021 год объявлен Годом поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане. Поэтому особое внимание уделялось проектам, направленным на развитие детской литературы.

Александра Исаева

Глубоковский район