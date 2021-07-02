Микрокредит для сельчанина

В текущем году более 400 льготных кредитов получат сельские предприниматели региона.

Палата предпринимателей ВКО и акимат Восточно-Казахстанской области предлагают выпускникам проекта «Бастау Бизнес» получать кредиты по программе «Дорожная карта занятости» сроком до семи лет под шесть процентов годовых с лояльной залоговой политикой и без каких-либо комиссий.

По мнению экспертов, недостаток финансирования агропромышленного сектора тормозит развитие сельского хозяйства в Казахстане. Для этого в регионе создана микрофинансовая организация (МФО) «Oskemen-Atameken».

НУЖНЫ ДЕНЬГИ

Как сообщили в пресс-службе ПП ВКО, по результатам опроса, проведённого в первом квартале 2021 года Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, 64 процента агроформирований Казахстана назвали недостаток финансирования главной причиной, тормозящей развитие АПК. Так, на 1 апреля текущего года общая сумма кредитов по сельскому хозяйству, выданных банками второго уровня, составила 225,3 млрд тенге, что на 11,8 процента меньше уровня прошлого года.

– Последние годы наблюдается тренд, что БВУ начали снижать объёмы кредитования, дают меньшие суммы, – прокомментировал заместитель директора по экономическим вопросам ПП ВКО Аскар Жакупбаев. – И кредитуют банки в основном крупный бизнес, потому что у них есть залоги. Открывают им кредитную линию, они для них интересны. Но у нас в стране 99,6 процента – это малый и средний бизнес.

Представитель РПП отмечает, что ежегодно кредитный портфель БВУ сокращается, а ссудный портфель микрофинансовых организаций, которые тоже кредитуют бизнес, из года в год растёт. На 1 января 2021 года МФО выдали кредитов на 418,1 млрд тенге, что на 42,5 процента больше показателя прошлого года. При этом три крупных казахстанских МФО до 70 процентов кредитов выдают агросектору и сельскому населению.

Оценив ситуацию с кредитованием и взяв на вооружение тот факт, что многие выпускники проекта «Бастау Бизнес» так и не смогли организовать своё дело, НПП «Атамекен» открывает по всей стране микрофинансовые организации с участием региональных палат предпринимателей и местных исполнительных органов.

КРЕДИТ К ВАШИМ УСЛУГАМ

По словам Аскара Жакупбаева, в ВКО по проекту «Бастау Бизнес» за пять лет прошли обучение около 13 тысяч человек. Когда он создавался, предполагалось, что человек обучился, получил кредит и через пять лет стал уже успешным крестьянином. Но этого не случилось, потому что учить они учили, а кредиты выдавали банки второго уровня, МФО, Аграрная кредитная корпорация, Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, у которых своя политика кредитования. И получилось, что выпускники остались не у дел.

Теперь ситуация кардинально меняется для выпускников проекта, у которых срок действия сертификата об окончании обучения не превышает трёх лет. Вновь созданное при Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области ТОО «МФО «Oskemen-Atameken» позволит им на выгодных условиях получить микрокредиты сроком до пяти лет, а для проектов по животноводству – до семи лет. Максимальная сумма кредита в сельских населённых пунктах составит 7,3 млн тенге, а в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Курчатове – до 19 млн тенге.

– Наша МФО не будет взимать никаких комиссий и сборов, – заверил директор МФО «Oskemen-Atameken» Олжас Кабышев. – Мы будем выдавать кредиты зарегистрированным предпринимателям и юридическим лицам – ИП, ТОО, КХ, ФХ. При этом, в отличие от других финансовых институтов, будем оценивать залог в виде сельской недвижимости в размере 0,7 процента от рыночной стоимости. То есть, если дом оценили в миллион, то крестьянин может получить кредит до 700 тысяч тенге.

Оценку залогового имущества будут производить независимые оценщики. Решения по микрокредитованию проектов будет принимать кредитный комитет МФО. Если же сумма займа превысит пять млн тенге – данную функцию примет на себя Общественный совет в составе сотрудников МФО, представителей местных исполнительных органов и бизнес-сообщества Восточного Казахстана.

По данным Олжаса Кабышева, рассматривать заявки они будут в кратчайшие сроки, при этом потенциальному заёмщику не нужно будет по несколько раз приезжать в областной центр. От него потребуется личное присутствие только для подписания договора залога и договора кредитования. Директора филиалов Палаты предпринимателей ВКО и консультанты центров поддержки предпринимателей в своих городах и районах будут помогать заёмщикам готовить документы и полностью сопровождать их проекты до получения кредита.

ОТКРЫВАЙТЕ, РАЗВИВАЙТЕ

В июле этого года представители Палаты предпринимателей ВКО свяжутся с выпускниками «Бастау Бизнес» со всего региона, чтобы предложить им возможность получения льготного кредита и сформировать пул потенциальных заёмщиков. Предприниматели могут и сами обратиться в свои филиалы РПП по месту жительства для получения дополнительной информации.

Всего на цели кредитования МФО «Oskemen-Atameken» в 2021 году выделено 1,8 млрд тенге. С учётом среднего чека в размере четырёх млн тенге предполагается выдать порядка 440 кредитов на приобретение техники, оборудования, скота, семян, удобрений, гербицидов и другого необходимого имущества. Мониторинг освоения кредитных средств будут осуществлять директора филиалов Палаты предпринимателей ВКО в зависимости от месторасположения бизнес-объектов.

– Мы надеемся, что выпускники проекта «Бастау Бизнес», которые до сегодняшнего дня не смогли воспользоваться государственной поддержкой, уже в текущем году восполнят этот пробел и смогут открыть либо развить свой бизнес с помощью нашей МФО, – заключил Аскар Жакупбаев.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО