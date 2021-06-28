Мэтр восточноказахстанской журналистики

Журналист – не просто профессия, это призвание, веление души, это сама жизнь. Так считает Владимир Минченко, ветеран журналистики, посвятивший много лет работе в редакции газеты «Рудный Алтай».

Его «фишки», утверждают коллеги, которым повезло работать вместе с Владимиром Григорьевичем, – врождённая грамотность и чувство языка, умение давать огранку текстам.

Человек с активной жизненной позицией, Владимир Минченко никогда не проходил мимо проблемы и не боялся быть «неугодным» за критику в газете. Именно этим, а также добросовестностью и ответственным отношением к делу он завоевал авторитет среди коллег и читателей. Подпись под публикацией «Владимир Минченко» была своего рода знаком качества для читателя.

С детства Владимир Григорьевич мечтал о военной карьере, окутанной ореолом славы и романтики, но судьба распорядилась иначе.

– В журналистику я пришёл в зрелом возрасте, в 36 лет, – рассказывает он. – Может быть, оно и к лучшему, поскольку к этому времени у меня за плечами был определённый жизненный опыт, позволяющий более осмысленно воспринимать окружающую действительность, поступки людей, события, происходящие в стране.

Родился Владимир Минченко в 1949 году в городе Владивостоке. Его отец был моряком торгового флота, так что семье приходилось по многу раз переезжать с места на место. До 1961 года жили на Чукотке, затем переехали на родину главы семьи, на Украину. Здесь наш герой окончил среднюю школу, работал слесарем-ремонтником на Ново-Каховском электромашиностроительном заводе. В 1968-м поступил в Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Феликса Дзержинского.

После учёбы служил в Краснознамённом Восточном пограничном округе, в Чунджинском пограничном отряде, на заставе Костюбе в качестве заместителя начальника заставы по боевой подготовке. Затем была служба на Памире (в Таджикской ССР), в Курчумском пограничном отряде. Но в 80-х годах о военной карьере капитану пограничных войск пришлось забыть по причине болезни. Вернувшись домой, продолжил трудиться на заводе. А в 1982 году приехал в Восточный Казахстан, в село Курчум, где устроился мастером в автотранспортное предприятие.

– Параллельно я сотрудничал с районной газетой «Коммунистический труд», ныне – «Заря». Её редактор Леонид Фёдорович Пащенко, великолепный журналист и прекрасный человек, ставший моим первым учителем в журналистике, предложил мне должность литсотрудника. Журналистская беспокойная деятельность стала вскоре смыслом всей моей жизни, – делится Владимир Григорьевич.

Спустя всего год он был принят в Союз журналистов СССР и назначен ответственным секретарём районной газеты.

– В 1987 году Леонид Фёдорович со словами: «Ты уже перерос уровень районной газеты, пора двигаться дальше» рекомендовал мне ехать в Лениногорск (ныне – Риддер), – вспоминает наш коллега. – После беседы с редактором городской газеты «Лениногорская правда» Геннадием Анищенко я был принят на должность заместителя редактора.

Здесь Владимир Григорьевич проработал почти семь лет. В это время газета была боевитой, действенной, правдивой и любимой читателями. Журналистский талант Минченко был отмечен в 1992 году премией имени Павла Бажова. Его деятельную натуру заметил в августе 1994 года прежний редактор областной газеты «Рудный Алтай» Анатолий Акава, пригласивший талантливого журналиста к себе на работу. Сначала Владимир Григорьевич трудился в качестве корреспондента промышленного отдела, затем – старшим корреспондентом, позже – заведующим отделом экономики. С 2014 года и до выхода на пенсию был заместителем главного редактора. Став настоящим корифеем журналистики, он писал на различные темы, разрабатывал и воплощал общественно значимые проекты, помогал попавшим в беду людям, путешествовал, находил ярких героев для газетных зарисовок, был опытным консультантом и наставником для молодых коллег. Не раз отмечался за трудовые успехи различными наградами – республиканскими, областными, городскими. Любовь к его величеству Слову навсегда связала с Евгенией Михайловной, учителем русского языка и литературы, которая в 1996-м году пришла работать в редакцию корректором. Вместе супруги счастливы уже более 20 лет.

Владимир Григорьевич и сейчас по праву считает родной газету «Рудный Алтай», болея за неё всей душой, давая дельные советы, поддерживая в трудную минуту, искренне радуясь успехам своих молодых коллег. Считает, что областная газета была и остаётся не только летописцем своего времени, но и активным участником жизни общества. Он уверен: как бы ни развивались электронные медиа-ресурсы, печатное слово не только не исчезнет, но и вернёт себе былое влияние.

– Газета «Рудный Алтай» сегодня достойно выдерживает конкуренцию среди различных СМИ, – отмечает Владимир Минченко, – так как она несёт в себе доброе начало. Ведь задача пишущей братии, прежде всего, – настраивать людей на здоровый лад, взращивать в них патриотизм и другие человеческие качества. Что мы делали в своё время, и что продолжают делать мои молодые коллеги в наши дни.

Бахыт Сарсембаева