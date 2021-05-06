Рухани жаңғыру

Место встреч и диалогов

06.05.2021
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Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, ставший неотъемлемой частью духовно-культурного облика Казахстана, известен далеко за пределами страны. 7 мая исполняется полвека со дня его открытия.

В программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил: «Нам нужен проект «Духовные святыни Казахстана», или, как говорят учёные, «Сакральная география Казахстана». У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный характер, которые известны каждому представителю этого народа. Это одно из оснований духовной традиции. Для Казахстана это особенно важно. Мы – огромная по территории страна с богатой духовной историей». Музей Фёдора Михайловича Достоевского в Семее вошёл в число таких объектов, став частью сакрального пояса Казахстана.

Он был официально открыт 7 мая 1971 года, чему предшествовало Постановление Совета Министров КазССР. Первым зданием музея был деревянный полутораэтажный дом 1838 года постройки, в котором в 1857–1859 гг. Достоевский снимал квартиру. В 70-е годы прошлого века к нему пристроили современное двухэтажное здание, а рядом установили бронзовую монументальную композицию «Ч. Валиханов и Ф. Достоевский» скульптора Дмитрия Элбакидзе.

Уникальность музея в том, что из семи существующих музеев Достоевского только один находится за пределами России – и это музей на казахстанской земле, в Семее.

В конце 40-х годов XIX века начинающий писатель Фёдор Достоевский был арестован за вольнодумство и четыре мучительных года провёл в Омском каторжном остроге. А после в продолжение наказания его направили в Семипалатинск, где он должен был служить рядовым 7-го Сибирского линейного батальона. Всего в городе на Иртыше он провёл чуть больше 5 лет – с марта 1854 по июль 1859 года.

В биографии Фёдора Михайловича, невероятно насыщенной трагическими событиями, сильными страстями, титанической работой мысли, годы, прожитые в Семее, были, пожалуй, самыми напряжёнными. Он приехал сюда оглушённый каторгой, одинокий, растерянный, с неопределёнными перспективами возвращения в настоящую жизнь, планами, в осуществление которых верилось с трудом. В Семипалатинске он вернулся к делу своей жизни – литературному творчеству. Здесь после длительного перерыва начал работу над «Записками из Мёртвого дома», создал повести «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели».

Годы в маленьком городке были заполнены муштрой, служебными обязанностями, был пройден путь от рядового до офицера. Но ведь были и знакомства, переросшие в искреннюю дружбу. Например с Чоканом Валихановым. А ещё – судьбоносная встреча. Именно здесь Достоевский встретил Марию Дмитриевну Исаеву, женщину, которая стала его женой, а затем на протяжении всего творчества становилась прообразом героинь романов. В феврале 1857 года, уже получив офицерский чин, писатель обвенчался с возлюбленной в Кузнецке. Вернувшись в Семипалатинск, они два с половиной года прожили в доме почтальона Лепухина на улице Крепостной.

Этот деревянный полутораэтажный дом в самом центре Семея, зимой укутанный снегом, а летом погружённый в спокойный шум деревьев, дышит памятью о гениальном писателе и его бессмертных творениях. С этого старого здания и началась история Семипалатинского музея Ф. М. Достоевского.

Образованный, думающий, ответственный человек, который находит ответы на многие жизненные вопросы в творчестве Достоевского, – таким видится собирательный образ посетителя музея его сотрудникам. Частые гости музея – учащиеся школ, гимназий, лицеев и колледжей, студенты и даже дошколята. Очень интересуются творчеством писателя иностранные туристы. На Западе Достоевский имеет большую популярность.

Ежегодно музей принимает свыше 10 тыс. гостей, проводится в среднем 800–900 экскурсий. Для жителей сельской местности разработаны выездные лекции и тематические экскурсии. В последние годы многих привлекает акция «Ночь в музее», когда жители и гости города могут находиться в залах до полуночи. Для них готовится специальная программа. В музее всегда интересно людям любого возраста. В прошлом году, когда началась пандемия, музей не приостановил свою деятельность, а устроил интересные выставки и встречи в формате онлайн.

Главное для сотрудников музея – сохранение и популяризация культурных и духовных ценностей. Ведётся планомерная работа по расширению культурно-образовательных услуг для молодёжи: проводятся тематические экскурсии, уроки, лекции, литературно-музыкальные вечера и конкурсы, литературно-игровые композиции. Так, ежегодно школьники участвуют в конкурсе сочинений «Мой Достоевский», а учителя обсуждают роль музея в изучении творчества писателя в школе.

За полвека сформирован уникальный фонд, который насчитывает более 22 тыс. единиц хранения. Комплектование фонда ведётся по основным темам исследовательской деятельности музея: «Жизнь и творчество Достоевского», «Достоевский и современность», «Ч. Валиханов. Жизнь и творчество», «Литературное краеведение», «Достоевский в культуре Казахстана». Из редких документов, хранящихся в Семее, можно назвать автограф писателя, прижизненные издания его произведений, большую коллекцию книг с автографами, обширную мемуарную литературу, дореволюционные труды по литературоведению.

В фонде редкой книги хранится много изданий, которые давно стали библиографической редкостью: «Юности честное зерцало» (1717), «Нравоучительные сказки господина Мармонтеля» (1787), «История Государства Российского» Николая Карамзина (1818). Собрание книг с автографами насчитывает более 600 томов на 16 языках. Это книги с дарственными надписями известных литературоведов, писателей, деятелей культуры. Музей обладает редкой коллекцией графических и живописных работ, которые представлены известными именами: В. Матэ, Н. Рундальцов, В. Кауэльбах, Е. Бем, М. Ройтер, А. Корсакова, Е. Ключевская, В. Вильнер, С. Косенков, А. Ушин, В. Мишин, Е. Сидоркин.

Каждый новый экспонат – новая задача, решение которой часто выливается в исследование, превращается в монографии и публикации. Научное описание предметов становится лучшей школой для сотрудников, постепенно создаёт из них настоящих специалистов музейного дела, обладающих знаниями не только в литературоведении, но и в вопросах истории, этнографии, искусства, архитектуры, быта. В фонде имеется система картотек, позволяющая получать сведения о хранящихся материалах.  Работает программа «Музеолог», с помощью которой создается электронный каталог фонда.

Действует в музее и литературно-поэтическое объединение «Иртышские огоньки». Поэты принимают активное участие в заседаниях литературно-музыкальной гостиной, проводят творческие встречи, выступают перед студенческой и учащейся молодёжью. Тесно сотрудничает музей с областным Русским драматическим театром им. Ф. Достоевского. В последние годы совместно создано несколько спектаклей, в том числе «Настасья Филипповна» (по роману «Идиот»), «Никто другой не дал бы мне столько счастья» (по воспоминаниям А. Г. Достоевской), «Несостоявшаяся встреча» (по материалам дневников А. Г. Достоевской и А. П. Сусловой), «Бедные люди», «Како веруюши али вовсе не веруюши…» (по роману «Братья Карамазовы»), которые запомнились зрителям.

Каждый год музей готовит для своих посетителей 12–15 новых выставок. Есть и постоянные. К примеру, уже несколько лет востребована выставка по фондам музея «Против зеркала хрустального…», посвящённая интерьеру конца XIX – начала ХХ века. В 2011 году открылась обновлённая литературная экспозиция музея, где расширился раздел, рассказывающий о пребывании Достоевского в городе, установлен макет «Старый Семипалатинск», витрины раздела «Достоевский и Валиханов» дополнены новыми экспонатами.

Музей Достоевского участвовал в культурном проекте по обмену выставками с Павлодарским музеем литературы и искусства им. Бухар-жырау, с Городским центром истории новосибирской книги. С собственными выездными мероприятиями сотрудники музея побывали в мемориальном комплексе Чокана Валиханова «Алтынэмель», а также в Шемонаихе, Риддере, сёлах Новобаженово и Новопокровка.

В историю музея вписана прошедшая в 2003 году международная конференция «Достоевский и мировая культура», собравшая учёных с мировым именем, директоров Санкт-Петербургского, Омского и Новокузнецкого музеев писателя. Почётным гостем форума стал правнук писателя Алексей Достоевский. Четырежды проводились международные чтения «Достоевский и современность», на которые приезжали известные исследователи из ближнего и дальнего зарубежья. Сотрудники музея принимают участие в крупных международных форумах в Москве, Старой Руссе, Новокузнецке, Барнауле.

И всё же главное предназначение музея – хранить на казахстанской земле память о гении мировой литературы. Музей Достоевского в Семее стал местом встреч и диалогов, частью единого мирового культурного пространства.

Флора Левина

Фото из архива  

Семей

06.05.2021
24

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