Медали – достойным 

К 25-летнему юбилею Конституции Республики Казахстан Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева медалями «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» награждены 14 лучших тружеников Глубоковского района.

В трудовых коллективах посёлка Глубокое и сёл Берёзовка, Прапорщиково, Секисовка, Тарханка, Бобровка чествовали жителей, которые своим трудом внесли вклад в стабильность и процветание государства. Медали в честь 25-летия главного закона страны им вручил секретарь районного маслихата Акымгазы Баймульдинов.

В коллективе Центральной районной больницы юбилейных наград были удостоены Эмма Калошина и Шарыпкан Рысбаев.

Юбилейные медали вручили и другим жителям района. Среди них – представители промышленных предприятий и крестьянских хозяйств. Двое из них проживают в Берёзовке, возглавляют крестьянские хозяйства. Григорий Селиванов – глава КХ «Берёзовское», все эти годы руководил хозяйством, был депутатом областного маслихата. Всегда считал себя ответственным за жителей своего села, района, помогал односельчанам во всех житейских делах и вопросах.

Вот и сегодня, когда основной урожай – в закромах, а перед уборкой оставшихся полей с гречихой и подсолнечником образовалось небольшое «окно», работники его хозяйства взялись за благоустройство главной улицы села. Задействованы и люди, и техника этого хозяйства.

На полях соседнего хозяйства Вячеслава Прохоренкова полным ходом идёт уборка зерновых. В торжественной обстановке молодому руководителю КХ секретарь маслихата также вручил юбилейную медаль, пожелав высоких урожаев, обновления парка сельхозтехники, роста благосостояния крестьян.

В селе Прапорщиково героем дня стал Суюндык Жамбусинов, глава местного крестьянского хозяйства. Оно находится рядом с областным центром, тем самым усложняя кадровую проблему для села. Тем не менее вся семья Жамбусиновых и работающие на его полях механизаторы любят свою работу, родное село и помогают односельчанам, акимату округа в решении социальных проблем. Именно за активную жизненную позицию, преданность делу был удостоен этой награды Суюндык Тайтукович.

В Секисовском сельском округе, в золотоизвлекательном производственном комплексе Bauer Gold, наградили Максутхана Егембергенова, исполнительного директора ТОО «Горно-металлургический концерн Altyn MM».

За годы независимости это предприятие снискало славу стабильно работающего, развивающегося, градообразующего, решающего ряд социальных проблем. Максутхан Ибрайханович – один из опытных и авторитетных руководителей предприятия. Секретарь маслихата в присутствии членов коллектива торжественно поздравил Егембергенова с высокой государственной наградой. Коллеги подчеркнули, что высоко ценят его вклад в развитие производства, организаторские

способности.

В Тарханке предстояло вручить награду Фёдору Цыбенко. Для директора ТОО «Семена масличных» это самый горячий денёк уборочной страды. Поэтому встреча была короткой, но не менее торжественной.

В Бобровке Талгат Кырыкбаев – руководитель ТОО «Бобровка+», где занимаются и полеводством, и животноводством. И то, и другое здесь работает на научной основе, с применением новейших технологий. Один из первых в районе руководитель сельхозпредприятия начал применять в растениеводстве нулевую технологию. И даже когда все его последователи опустили руки, признав сложность этого вида земледелия, Талгат Манапович продолжает его продвигать.

Именно в хозяйстве Кырыкбаева появилась первая в области роботоферма, с работой которой лично ознакомились Президент, Премьер-Министр и министры РК, многочисленные делегации из разных стран. У Талгата Манаповича очень многого задумок, идей и планов. Он знает, что будущее сельского хозяйства – за передовыми технологиями, наукоёмкими производствами. Поэтому прилагает все усилия, чтобы сохранить и приумножить достигнутое для блага своих земляков.

Государственная награда от имени Президента РК была вручена Александру Павлову, руководителю отдела физкультуры и спорта районного акимата. За сорокалетний период его работы в отделе спортсмены района добились многочисленных побед и рекордов. Глубоковский район неоднократно становился призёром олимпиад и спартакиад разного уровня, вырастил немало чемпионов области, республики и даже мира.

Остаётся порадоваться за наших земляков, отмеченных высокими наградами. Это даёт новый импульс к созидательному труду, успехам в работе и творчестве.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район