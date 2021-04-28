Мастера музыкального искусства

В Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова презентовали электронную энциклопедию «Музыкальная культура Восточного Казахстана».

По информации пресс-службы университета, презентация состоялась на кафедре музыкального образования и начальной военной подготовки в рамках методической декады факультета педагогики, психологии и культуры.

Мероприятие прошло в онлайн-формате. В нём приняли участие студенты, магистранты и преподаватели.

В роли модераторов выступили преподаватели кафедры Ардак Кашей и Алида Досымова. Они ознакомили участников виртуальной встречи с целями, задачами и структурой электронной энциклопедии, творчеством и трудами людей искусства.

В энциклопедии представлены биографии мастеров искусства Восточно-Казахстанской области, труды выдающихся представителей музыкальной культуры региона. Её составители попытались сделать полный охват информации, с учётом различных видов и жанров музыки.

Также в ней можно найти сведения о педагогах, инструменталистах, вокалистах, музыковедах и даже мастерах прикладного искусства.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников