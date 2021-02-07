Мастер «реинкарнации» на сцене 

Как реального человека превратить в исторический персонаж или сказочного героя? Как передать в облике эпоху, воплотить пожелания режиссёра и художественную задачу спектакля?

Эти и многие другие закулисные тайны известны заведующей гримёрным цехом Восточно-Казахстанского областного драматического театра Ольге Шестаковой, которая за полувековое служение храму Мельпомены создала галерею выразительных и характерных образов.

Она подумывала стать зубным техником. Но по окончании восьмого класса серьёзно поранила ногу. Последовало осложнение, длительное лечение. Время было упущено. Чтобы девочка не болталась без дела, тётя, работающая заведующей гримёрным цехом драматического театра имени Жамбыла, взяла её к себе помощницей. Пришла вроде бы на год и… осталась. Искорка интереса к новому ремеслу вскоре переросла в любовь к профессии, тонкости которой передавались из рук в руки.

– Тётя учила меня всем премудростям: как шить монтюры, как продевать в них крючком каждую волосинку. Бывало, что крючок впивался мне в ногу. На изготовление одного парика уходил месяц. Приходилось терпеть и колкости со стороны театральных прим, – вспоминает Ольга Ивановна.

Но все эти трудности блекли по сравнению с тем, какое удовольствие она получала во время спектакля, наблюдая из-за кулис. Как благодаря созданному ею гриму, причёске в художественной реальности до неузнаваемости преображался артист.

Вспоминая эпизоды своей насыщенной творческой жизни, Ольга Ивановна признается, что ей, самоучке, посчастливилось дважды – в 1976 и в 1982 годах – побывать в Алматы на курсах повышения квалификации работников культуры в группе гримёров областных драматических театров. Тогда для неё и раскрылось всё разнообразие профессионального мира, в котором можно черпать и черпать знания и вдохновение. Грим – старческий, портретный, национальный, сказочный, пластический… И в каждом свои краски, нюансы.

– Мне сложно выделить какой-то конкретный образ или спектакль. Потому что каждый из них предоставлял простор для творческого поиска. Над каждым работала с равным увлечением, интересом и желанием, – признаётся Ольга Ивановна.

Самый трудоёмкий грим, который свидетельствует о высоком профессионализме, мастерстве гримёра, – это портретный. В «копилке» О. Шестаковой таких немало: грим Сталина, Ленина, Дзержинского, Ушанова, Крупской, Абая, М. Ауэзова, А. Байтурсынова, К. Кайсенова. Для того чтобы образ был правдоподобный, по словам моей собеседницы, гримёр должен увидеть в актёре хотя бы отдалённое сходство с персонажем. Так, чтобы, глядя из зрительного зала на очередную «реинкарнацию» на сцене, можно было воскликнуть: «Это же Александр Сергеевич Пушкин! Подумать только!»

Богатый опыт, тонкий вкус, необыкновенное чувство цвета и образа… А наша героиня чаще говорит не о себе, а отсылает к профессии. К тому, как важно, прежде чем самовыражаться, досконально изучить стиль, историческую эпоху, чтобы точно попасть в образ, материал. Учитывать не только черты лица артиста, но и световое оформление спектакля – чтобы не было бликов, тёмных провалов, а ещё – чтобы скрыть какие-то недостатки актёра.

По словам Ольги Ивановны, грим, как и картина, не терпит ошибок: неверный мазок – и «холст» приходится начинать заново. Сложнее, когда лицо «голое» – на создание образа может понадобиться час, а то и два.

Творчество гримёра-постижёра начинается с вопроса: «А как же это сделать?» И Ольга Ивановна колдует, перебирая материалы, техники: синий или белый тон, капрон или газ-сито, парик из натурального волоса или синтетического волокна?

Нужно создать седину на естественных волосах актёра? Алюминиевая пудра смешивается с репейным маслом или белый грим с жёлтым – и вуаля: 26-летний артист Михаил Иванов в спектакле «Джут» О. Жанайдарова уже выглядит на двадцать-тридцать лет старше.

– Это сейчас есть морилка, чтобы гримировать артиста под чернокожего, а раньше выкручивались как могли, – вспоминает Ольга Ивановна. – Жгли винную пробку и мазали ею лицо. А отмывались актёры потом пивом – оно легче снимало сажу, нежели простая вода.

Сколько всего в её распоряжении постижёрных изделий – париков, накладок, кос, усов, бород, О. Шестакова затрудняется сразу ответить. Зато с нескрываемой гордостью говорит о «долговечности» творений и показывает парики, которым более полувека.

– Есть парики, которые перешли ко мне «по наследству» от предыдущих гримёров-постижёров. Они из натурального волоса – не спутываются, не портятся. Я их подправляю и использую в сегодняшних репертуарных спектаклях, к примеру в «Единственном наследнике» Ж. Ф. Реньяра, «Тот самый Мюнхгаузен» Г. Горина, – признаётся Ольга Ивановна.

В арсенале мастера-виртуоза – не только натуральный человеческий волос, но и лошадиный, сарлычий, верблюжка, ангорка. А ещё искусственные материалы. И каждый она может распознать за 50 лет работы с закрытыми глазами, на ощупь.

– Конский волос жёсткий, он хорошо держит форму, его можно красить. Ангорка, напротив, мягкая. С ней тоже приятно и удобно работать. Если мне нужно сделать тонкие усики, бородку, бакенбарды, брови или реснички для реалистичного персонажа, я прибегаю к натуральному материалу. А вот для создания сказочных персонажей, таких, к примеру, как король Генрих VIII из приключенческой постановки «Принц и нищий» по мотивам М. Твена, я использую искусственное волокно – канеколон. Оно очень хорошо держит форму, ровно ложится, но не завивается и не красится, а в «Сказке о попе и о работнике его Балде» по мотивам А. С. Пушкина волосы и борода у попа и вовсе придуманы и выполнены из пряжи, – говорит Ольга Ивановна.

Вместе с тем, важно не просто сделать усы, накладки и кудри, но и уметь их особым образом подстричь, уложить, подкрутить. Для этого от гримёра требуется аккуратность и внимательность, прирожденный вкус и умение чувствовать материал, форму.

– Зачастую я не спорю с режиссёрами, но предлагаю своё – и они соглашаются, – улыбается Ольга Ивановна. – Это счастье, когда твоё видение совпадает с режиссёрским и возникает тандем. Тогда и работа становится волшебством. Образ создан, и он начинает жить своей жизнью.

Театр – это стихия, которую не остановит ничто. И каждый, кто проходит её школу, навеки остаётся её адептом. В числе таких людей и Ольга Ивановна Шестакова.

Дарья Волкоедова

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