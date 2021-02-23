Маски – необходимость, а не дань моде

Нарушений ограничительных мер на территории Восточно-Казахстанской области стало чуть меньше. Но некоторые жители продолжают нарушать масочный режим. Возможно, кто-то считает, что от них нет пользы. Тем не менее маски следует носить. Исследования показывают, что они снижают риск инфицирования и передачи вируса окружающим от заболевшего человека.

22 февраля в Усть-Каменогорске было зарегистрировано восемь фактов нарушения масочного режима в продовольственных и непродовольственных магазинах.

В Семее выявили девять нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и в общественном транспорте. Составлено 12 протоколов на сумму 816 760 тенге. Взыскано 11 штрафов на сумму 773 005 тенге.

В Шемонаихинском районе зарегистрирован один факт нарушения. Житель города находился без защитной маски в магазине.

Напомним, масочный режим в настоящее время рекомендован во многих странах мира, в ряде государств, в том числе в Казахстане, он обязателен.