Лыжный забег юных спортсменов организовал Маркакольский государственный природный заповедник в поддержку международной экологической акции «Марш парков».

Заповедные земли – эталоны дикой или малонарушенной природы. Исключительно велика научная ценность государственных природных заповедников.

Более 25 лет сотрудники РГУ «Маркакольский ГПЗ» являются инициаторами проведения акции «Марш парков» с привлечением внимания граждан к проблемам сохранения уникальных природных комплексов и объектов. В рамках «Марша парков» здесь проводится немало мероприятий для поднятия уровня экологического самосознания и образованности людей. К примеру, недавно заповедник провёл конкурс на лучшее изготовление рукотворного гнезда для птиц и кормушки для диких обитателей заповедной зоны.

В этот раз внимание к проблеме экологии привлекло спортивное мероприятие, прошедшее в селе Урунхайка. Турнир был организован в память мастера спорта по вольной борьбе Бауржана Саткенева.

На торжественном открытии мероприятия десяти юным спортсменам были подарены комплекты лыжных костюмов, приобретённые на средства постоянных спонсоров.

Как отмечает инженер по экологической безопасности Маркакольского государственного заповедника Маржан Баглан, следующий конкурс будет посвящён 45-летию РГУ «Маркакольский ГПЗ» и пройдёт он в этом году в Международный день Земли, который отмечается 22 апреля.

Кроме того, запланировано проведение акций «Чистый родник – чистый берег», конкурса детских рисунков «Сохраним заповедную природу» и другое.

Аида Жумекенова

Фото РГУ «Маркакольский ГПЗ»

Курчумский район