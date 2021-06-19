Мальки с Волги и местные осетры

Этим летом в селе Самарском принимали очень ценный груз, доставленный с берегов реки Волги. Протяжённость пути составила порядка трёх тысяч километров, время на преодоление заняло более двух дней. Грузом же были личинки рыбы, что называют царской – осетра.

Приобрело их у российских коллег-рыбоводов ТОО «Кузьмич», основанное Владимиром Григоренко. Он рассказал, что личинки, которые станут мальками, везли в целлофановых мешках на арендованных у коллег спецмашинах. В настоящее время мальки находятся в рыбном инкубаторе в селе Самарском. Далее им предстоит ещё один, но уже куда более близкий переезд в садки, установленные на Бухтарминском водохранилище. Там они будут находиться до трёх лет и вырастут за это время до размеров товарной рыбы.

Для «морской» южной части области с исконным рыбным промыслом аквакультура остаётся пока занятием новым и редким. Ведь здесь отнюдь не маловодные территории: кругом море воды с готовой рыбой, а тут её надо выращивать… Поэтому Владимира Григоренко можно вполне считать пионером в новом направлении рыбоводства. Он рассказал, что с детства знаком с рыбным промыслом. Потом последовало изучение основ рыбоводства, период работы в науке. Рождались идеи, которые хотелось реализовать. Так и пришёл к созданию ТОО «Кузьмич».

Начал с того, что построил в селе Кулынжон рыбоводный бассейн. В нём действует непрерывная система циркуляция воды, поэтому рыба может содержаться месяцами и годами. В основном это маточное поголовье, а также мальки. Следующей вехой в истории товарищества стало приобретение в Самарском заброшенного полуразрушенного здания, его восстановление и реконструкция. Сейчас в нём находится инкубационный и рыбный цеха, холодильное оборудование.

Предприятие смогло выйти со своей продукцией – свежемороженой рыбой на рынки России и даже Китая. Изготавливают здесь копчёную, вяленую рыбу и реализуют её.

– В течение нескольких лет мы ищем свои, оптимальные в этих условиях направления развития нашего дела, – говорит Владимир Владимирович. – Тестировали в своём садковом хозяйстве на водохранилище форель и осетра. Выяснилось, что форель адаптируется трудно. Всё дело в том, что в летний сезон вода здесь тёплая, а это нежелательно для форели. Другое дело осётр: он хорошо себя чувствует в нашей воде. Поэтому акцент сейчас делается на работе с осетром, а также местным сазаном.

Стоит отметить, что товарная рыба находится в садках на водохранилище до двух – трёх лет, пока не достигнет размеров товарной рыбы. Поэтому работа в этом хозяйстве на воде, что находится близ села Новостройка Сарыбельского сельского округа Кокпектинского района, не прекращается круглый год. Уходом за рыбным поголовьем занимается бригада рыбоводов. Кроме кормления, охраны, в зимний сезон они проводят ещё и аэрационные работы на садках, чтобы подводным обитателям не угрожало кислородное голодание. Выращивание товарной рыбы производится ещё и в бассейнах, на рыбоводном объекте в селе Кулынжон.

– Перед нами стоит задача по формированию осетрового маточного стада, – говорит руководитель ТОО «Кузьмич». – Правда, для этого потребуется несколько лет. Осётр идёт на свой первый нерест, когда ему исполнится восемь лет. Ну а пока налаживаем связи с разными рыбоводными хозяйствами, в том числе российскими, для приобретения рыбопосадочного материала.

Отметим, усилиями энтузиаста своего дела, каковым можно назвать Владимира Григоренко, создана рыбоводная технологическая линия, звеньями которой стали: инкубационный цех, бассейновый комплекс, садковое хозяйство, цех по переработке рыбы. Идёт активный поиск новых партнёров в рыбоводной отрасли, налаживание дальнейшего сотрудничества с наукой. Верится, что все эти усилия принесут весомые результаты и предприятие достигнет нового качественного уровня своего развития.

Рысбек Жантыкеев

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Кокпектинский район