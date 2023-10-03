Люди пожилые – сердцем молодые

Возраст – всего лишь цифра в паспорте. Стоит ли на неё обращать внимание? Жители посёлка Ауэзов Жарминского района своим примером показали, что нет. День пожилых людей они отметили весело и с задором.

Для старшего поколения ежегодные концертные программы в Ауэзове давно стали доброй традицией. Представители «серебряного» возраста говорят, что им и напоминать не нужно – они знают, что первого октября в Доме культуры в их честь будет организован праздник. Не стал исключением и нынешний год.

С поздравительной речью в их адрес обратился аким посёлка Ауэзов Ержан Сасенов. Он подчеркнул, что старшее поколение – наша опора.

– Накопленные вами знания и опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших, – сказал Ержан Сасенов. – Многие из вас, несмотря на возраст, сохраняют активную жизненную позицию, за что мы вам искренне благодарны. Желаю вам здоровья, долголетия, душевной юности и благополучия.

Для старшего поколения был подготовлен яркий, запоминающийся праздник, наполненный творчеством и душевным теплом. Поздравить их приехали артисты из Усть-Каменогорска. Деятели искусства порадовали исполнением всеми любимых песен, игрой на домбре, аккордеоне, а также танцами.

Такой формат праздника полюбился местным жителям. Это было заметно по их настроению. Каждый творческий номер они встречали громкими аплодисментами, а под некоторые музыкальные композиции пускались в пляс. Глядя на это, оставалось лишь удивляться, сколько у них задора и любви к жизни.

После концерта многие фотографировались с артистами, чтобы запечатлеть радостные моменты и поделиться ими с родными и друзьями.

– Мы каждый день то внуками заняты, то о самочувствии своём думаем. А здесь такая зажигательная концертная программа, такие заводные песни звучали, что невозможно было усидеть на месте, хотелось танцевать. Спасибо Бакырчикскому горнодобывающему предприятию, что не забывают о нас и ежегодно устраивают праздник. Мы отдыхаем душой и заряжаемся энергией на весь год, – с радостной улыбкой поделилась Людмила Елисеева.

Ещё один житель посёлка, Бахытбек Амиргазин, отметил, что таких мероприятий должно быть больше, они объединяют односельчан и дарят хорошее настроение.

– Несколько дней назад увидел объявление, что в Доме культуры пройдёт концерт, – рассказал Бахытбек Амиргазин. – С радостью пришли всей семьёй, чтобы отметить праздник вместе с земляками. Настроение прекрасное, все улыбаются, поздравляют друг друга. Очень понравилась концертная программа, артисты – молодцы, столько номеров подготовили. Такие концертные программы нужны, они несут много добра и улыбок.

После концерта гостям мероприятия предложили фуршет, и они продолжили общение в тёплой обстановке.

Татьяна Кравченко

Жарминский район, область Абай