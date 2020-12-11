Любитель лёгкой наживы 

Полицейские Восточно-Казахстанской области по горячим следам задержали грабителя.

В конце ноября в Управление полиции Усть-Каменогорска обратилась женщина, которая работает кассиром на одной из автозаправочных станций областного центра. По её словам, неизвестный молодой человек, скрывая лицо за медицинской маской и угрожая ножом, похитил из кассового аппарата денежные средства на общую сумму более 350 тысяч тенге.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Департамента полиции Восточно-Казахстанской области по горячим следам установили и задержали безработного местного жителя, который дал признательные показания, – сообщил начальник ведомства Сагат

Мадиев.

Отметим, что украденные денежные средства изъяты частично. В отношении любителя лёгкой наживы проводится досудебное расследование по статье 191 части 3 пункта 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Грабёж».

Фото пресс-службы ДП ВКО