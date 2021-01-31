Срок за «срочный звонок» 

В Семее мошенник украл сотовый телефон и сдал его в ломбард.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, инцидент произошёл в декабре 2020 года. В Центральный отдел полиции Семея обратилась девушка. Она сообщила, что в одном из торговых домов к ней подошёл неизвестный парень и попросил телефон, чтобы срочно позвонить. Однако получив телефон, он скрылся в неизвестном направлении. Нанесённый материальный ущерб потерпевшая оценила в 150 тысяч тенге.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и доставили в отделение 23-летнего семейчанина. Злоумышленник признался в содеянном, а также сообщил, что сдал телефон в ломбард.

По факту совершения преступления проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, а также изъят залоговый билет из ломбарда.

Добавим, по информации полицейских, просьба о «срочном звонке» является одним из распространённых способов мошенничества. Поэтому восточноказахстанцам следует быть внимательными, прежде чем отдавать телефон в чужие руки.

Подготовила Татьяна Кравченко

Коллаж Анны Ерёминой