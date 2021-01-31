Полицейские Усть-Каменогорска задержали автовора.

В начале января во время проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали мужчину без определённого места жительства, который проникал в чужие автомобили через багажное отделение и похищал из салона инструменты.

Выяснилось, что подозреваемый через незапертый багажник проник в салон автомобиля ВАЗ, припаркованного в одном из дворов областного центра, и похитил инструменты на общую сумму 84 тысячи тенге. Среди украденных вещей оказались буксировочный трос, набор гаечных ключей, набор отвёрток, домкрат, баллонный ключ, рюкзак, антифриз, тормозная жидкость и очиститель битума. Видимо, человеку без постоянного места проживания они оказались нужнее, чем хозяину машины…

– В ходе следствия также выяснилось, что подозреваемый причастен к аналогичному преступлению, – сообщил заместитель начальника Управления криминальной полиции Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Мейрамбек Саломбаев. – Мужчина тоже проник в автомобиль через незапертый багажник и похитил буксировочный трос, домкрат, причинив материальный ущерб на сумму 8500 тенге.

Отметим, что по факту совершения преступления проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража».

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников