Любимый праздник 

16 декабря – особая дата в судьбе члена Совета Ассамблеи народа Казахстана, директора Восточно-Казахстанского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Вячеслава Вавилина.

Вячеслав в совершенстве овладел государственным языком ещё в юности. Этот скромный человек не любит о себе рассказывать, утверждая, что не видит ничего удивительного в том, что, будучи ещё школьником, заинтересовался казахским языком, легко освоил разговорную речь и сделал её повседневной, даже в общении с друзьями.

Вячеслав родился в Алматы. С отличием окончил Казахско-Американский университет, где был одним из самых талантливых и успешных студентов. Он не только прекрасно учился, но и замечательно пел, особенно на казахском языке. В начале трудового пути работал на разных должностях, назначался акимом небольшого посёлка и замакима Жетысуского района. Важным этапом стало создание семьи, причём интернациональной.

– Мир, стабильность и общенациональное согласие создали в Казахстане прочную основу в период нестабильности в соседних государствах и на фоне разворачивающихся в мире межэтнических и межконфессиональных конфликтов, – считает Вячеслав Вавилин. – В этом отношении опыт уникальной казахстанской модели мира и согласия просто бесценен! Являясь русским, горжусь, что могу сказать о себе «я – казах». Своим четверым детям я дал казахские имена – Сафия, Мухаммед, Адам, а младшего, рождённого 16 декабря в День независимости, назвал именем со значением «желтоқсан» – Жади. Именно поэтому для меня этот день вдвойне значим и любим.

Не только в своей семье, но и в коллективе, в составе которого почти 700 человек, Вячеслав придерживается правила «нет предела совершенству». К примеру, большинство совещаний в Восточно-Казахстанском филиале ТОО «РЦШ ПВАСС» ведутся на государственном языке. Более того, руководитель является инициатором проведения занятий «Учим казахский язык», в которых активно принимают участие сотрудники разных подразделений филиала.

На таких языковых встречах отмечается роль казахского языка как государственного, важность его дальнейшего развития, обсуждаются подходы к популяризации языка, лучшие сотрудники награждаются грамотами. Главное – у спасателей всегда перед глазами личный пример их руководителя, который с лёгкостью переходит с русской речи на казахскую, шутит, знает много казахских пословиц.

Месяц назад ещё одним значимым событием стало участие Вячеслава в заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Первого Президента РК – Елбасы

Нурсултана Назарбаева. Вячеслав Вавилин уверенно начал своё обращение к участникам заседания на казахском языке. Он процитировал известное выражение: «Шат-шадыман ел болдық, асусыз асқар бел болдық», что в переводе значит «Мы стали страной радостной, развитой и неприступной для врага». Вячеслав особо подчеркнул важность единства и уважения в независимом государстве.

– Каждый гражданин страны, особенно молодёжь, в вопросах межэтнических отношений должен вести себя разумно и тактично, – отмечет Вячеслав Вавилин. – Ведь одно из главных богатств Казахстана – это общенациональное единство!

Ева Ким

Фото из открытых источников