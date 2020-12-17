Юные патриоты 

В Усть-Каменогорске прошёл онлайн-конкурс «Ерен Елбасы – кемел көшбасшы» среди классов «Жас Сарбаз», посвящённый Дню независимости Республики Казахстан.

Конкурс направлен на формирование у подрастающего поколения патриотизма,

гражданского самосознания, совершенствование подготовки учащихся к военно-прикладным видам спорта.

Соревнования включали несколько этапов: приветствие, строевые приёмы и викторину, в каждом из которых ребята активно выполняли различные задания, продемонстрировав сплочённость команды. Также состоялось торжественное исполнение Государственного Гимна и гимна «Жас Сарбаз».

По итогам военно-патриотического состязания, учащиеся 4 «А» средней школы № 49 награждены дипломом I степени. Другие воспитанники юнармейских классов, ставшие призёрами, отмечены почётными грамотами.

Напомним, средняя школа № 49 была торжественно открыта в начале этого учебного года в селе Ахмирово. В ней обучаются более 1280 учащихся, в том числе дети военнослужащих Усть— Каменогорского гарнизона. В соответствии с приказом начальника Усть-Каменогорского гарнизона «О закреплении учреждений образования за воинскими частями гарнизона», эта школа закреплена за воинской частью 27943 и находится под её шефством.

Ева Ким