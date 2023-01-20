Лёгких денег не бывает

Жертвам финансовой пирамиды B2B Jewelry помогли вернуть 300 млн тенге. Среди них – 71 житель Восточного Казахстана.

К сожалению, в XXI веке люди продолжают попадать в сети финансовых пирамид – мошеннические схемы особенно активно применяются в непростое экономическое время. Их главный принцип – доходность старых вкладчиков обеспечивается за счёт притока новых. В надежде обогатиться люди вкладывают баснословные деньги, вот только приумножить накопления, ничего не делая, на деле не получается.

Сегодня эти организации активно работают в соцсетях, открывают офисы в городах, особенно в крупных мегаполисах. Пресечением их деятельности занимаются региональные Департаменты экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу.

В 2020 году Департаментом экономических расследований по городу Алматы при координации городской прокуратуры была пресечена деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды B2B Jewelry, действовавшей под прикрытием сети ювелирных магазинов.

Организатор пирамиды был осуждён на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с запретом на занятие финансовой деятельностью в течение пяти лет. В отношении остальных участников судебные решения ещё не вынесены.

Было арестовано имущество мошенников на сумму 2 млрд 200 млн тенге, из которой уже начали возвращать деньги пострадавшим гражданам.

Как рассказали в Департаменте экономических расследований по ВКО, мошенники, которые являются гражданами Украины и Российской Федерации, реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде кэшбэка в размере 104 процента от суммы покупки. Также клиентам предлагали приобрести подарочные сертификаты на золото и серебро, которые якобы гарантировали доходность до 520 процентов в год, в зависимости от стоимости приобретённого сертификата и количества привлечённых лиц в пирамиду. Общее число вкладчиков составило более 20 тысяч человек со всех регионов Казахстана, в том числе из ВКО.

Когда люди поняли, что фирма B2B Jewelry их обманула, они создали сообщество, с помощью чата в мессенджерах начали разыскивать по всему Казахстану других жертв этой финпирамиды. Собрав две тысячи заявлений пострадавших, обратились в Департамент экономических расследований по городу Алматы.

– На сегодняшний день 230 потерпевшим уже возвратили их вклады на общую сумму более 300 млн тенге. Работа по возмещению ущерба продолжается, – отметили в ДЭР по ВКО.

Одна из тех, кто доверил свои сбережения мошенникам, – 47-летняя жительница города Алтай Надежда П.

– Про эту организацию я узнала в 2019 году от своих знакомых, – рассказывает женщина. – То, что они предлагали невиданную прибыль за наши вклады, меня, как, впрочем, и многих наших сограждан, к сожалению, не насторожило. Организаторы финпирамиды предлагали приобрести ювелирные изделия в их магазинах по цене в два раза выше рыночной. Аргументировали они это тем, что якобы мы, вкладчики, таким образом становимся инвесторами. Причём золото, купленное у них, оставалось в их магазине и являлось гарантией получения регулярных выплат. То есть, приобретя, к примеру, кольцо за 50 тысяч тенге, мы должны были получить в течение трёх месяцев свыше 300 процентов «навара» и приобретённое ювелирное изделие в придачу. Вместо обещанных денег мошенники выдавали нам бумажные сертификаты, при этом ничем не подкреплённые. Получается, за свои деньги мы приобрели клочки бумаги…

Вкладчиком компании B2B Jewelry также являлась 59-летняя жительница Усть-Каменогорска – индивидуальный предприниматель Оразхан К.

– В 2020 году я вложила довольно крупную сумму денег – 1 млн 200 тысяч тенге, для этого даже взяла кредит в банке. Уж очень привлекательные условия предлагались этой фирмой. Буквально через три месяца я узнала о закрытии финпирамиды – со мной связались сотрудники Департамента экономических расследований. То, что пирамиды строятся на человеческой жадности и финансовой безграмотности, я осознала, к сожалению, только попав в её сети. Если вам обещают заоблачную сверхприбыль – значит, вы можете потерять весь свой капитал. Как известно, бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Пусть мой печальный опыт станет примером для других сограждан, мечтающих получить лёгкие деньги, – поделилась своим печальным опытом женщина.

В ведомстве также напомнили, что у любой финансовой пирамиды всегда один и тот же финал.

– Одно из основных отличий пирамиды от легальных участников финансового рынка в том, что она имитирует свою деятельность, а в реальности это обычный сбор денег, – отмечают сотрудники ДЭР. – Мошенники проводят агрессивную рекламу в соцсетях, которая убеждает людей в скором заработке, существенно превосходящем их основные доходы. Многие верят, что успеют вывести какие-то деньги, но печальный финал неизбежен.

К слову, теперь казахстанцы могут самостоятельно распознать признаки финпирамиды.

Агентство РК по финансовому мониторингу разработало бот в мессенджере Telegram, который поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.

Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и другие).

Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок.

Отмечается, что пока с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более пяти запросов в сутки.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анны Ерёминой