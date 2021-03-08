Лучший повар на границе

В рядах пограничной службы немало женщин, которые работают бок о бок с мужчинами. Эти хрупкие создания вносят свой вклад в охрану государственной границы и вместе с тем являются заботливыми мамами и любящими жёнами.

Одна из таких чудо-женщин – ефрейтор Ардак Исханова. С 2007 года она несёт военную службу в пограничном управлении по Зайсанскому району.

Ардак Исханова родилась в городе Зайсан, окончила среднюю школу имени М. Ауэзова. Прошло уже 14 лет с того момента, как она пополнила ряды пограничников. Её служба началась с полевого учебного центра. Затем с 2008 по 2014 год трудилась в пограничном отделении «Майкапшагай», а сейчас является поваром пограничного отделения «Кумбель».

Наша героиня всегда отличалась внимательностью и добросовестным отношением к работе. Стоит подчеркнуть, долгие годы службы в отдалённых пограничных подразделениях, переменчивые погодные условия – всё это под силу не каждой представительнице прекрасного пола.

На вопрос, почему решила работать именно в пограничном подразделении, отвечает просто:

– Мне больше нравится находиться в степной, горной местности, чем в городе. По душе жизнь пограничного подразделения, и я ничуть не жалею о том, что моя служба проходит здесь. Есть, конечно, в нашей работе свои трудности, зато каждый солдат для меня как сын, – говорит Ардак Исханова.

По её словам, в столовой очень много дел, которых не замечают посторонние люди. Нужно всё успевать и при этом необходимо уделять внимание воспитанию вновь прибывших молодых бойцов.

– Недостаток современной молодёжи в том, что она не приспособлена к хозяйству. Порой парни не желают работать на кухне, считают это чем-то унизительным, – рассказывает Ардак. – А я ставлю перед собой цель научить их всему, что знаю сама. В результате, возвращаясь домой, ребята благодарят меня, периодически звонят и поздравляют с праздниками.

Так Ардак Исханова старается внести свою лепту в адаптацию молодого поколения к взрослой жизни. Её самоотверженность и трудолюбие являются примером для многих девушек.

Кроме того, она несколько раз получала награды за свой труд. По итогам служебно-бое-

вой деятельности за 2012 год была удостоена номинации «Лучший повар». Также в честь 28-летия Независимости Республики Казахстан её наградили грамотой заместителя Председателя КНБ – Директора Пограничной службы Республики Казахстан генерал-лейтенанта Дархана Дильманова.

Ардак Исханова добилась успеха не только на службе, но и в семейной жизни. Она воспитала сына, который сейчас работает в сфере медицины в Семее и продолжает вносить весомый вклад в борьбу с пандемией.

Гульжан Естаева

Фото из архива Ардак Исхановой

Зайсанский район