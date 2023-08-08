Лучше, чем на картинке

В скором времени посёлок Новая Бухтарма будет не узнать. После грандиозной реконструкции он станет зоной притяжения туристов не только со всего Казахстана, но и из-за рубежа.

О планах по развитию туристического потенциала побережья Бухтарминского водохранилища района Алтай мы не раз рассказывали читателям «Рудного Алтая». Ожидается, что после реконструкции посёлок Новая Бухтарма кардинально изменится и станет новым туристическим центром Восточно-Казахстанской области.

В районном акимате рассказали, что работы будут проходить в несколько этапов, и поделились эскизами проекта.

Первый этап включает в себя благоустройство центральной части населённого пункта. Он предполагает реконструкцию памятника к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, капитальный ремонт некоторых дорог, обустройство спортивных площадок, сквера, ремонт тепловых сетей, озеленение, установку освещения, благоустройство Дома культуры, территории детско-юношеской спортивной школы, устройство малых архитектурных форм.

– На сегодняшний день идёт подготовительная работа для установки спортивных площадок: специалисты выкорчёвывают старые деревья, чистят территорию от зарослей, производят демонтаж забора, ремонт теплосетей около памятника, устанавливают бордюры и пешеходные дорожки в парковой зоне, – поделился аким района Алтай Ернар Мустафин. – Уже ликвидирована старая детская площадка, на территории которой планируется установка новой, соответствующей всем современным требованиям.

Работы в рамках второго этапа проекта предполагается провести в следующем году. Приступят к ним сразу после передачи земельных участков в государственную собственность. В посёлке появятся пешеходная прогулочная зона «Арбат» протяжённостью 1,2 километра с беговыми и велодорожками, фудкорты, мини-кафе, беседки, детские и спортивные площадки, архитектурные формы.

Также в рамках проекта будет благоустроен общественный пляж. Предполагается, что здесь разместят спасательный пост, медицинский пункт, зоны общественного питания, прогулочный пирс, маяк, архитектурные формы, беседки, кабинки для переодевания. Словом, будет всё, что нужно для комфортного отдыха.

Финальный этап предусматривает строительство парка в районе кафе «Кочевник» за посёлком Новая Бухтарма. В этой зоне также появятся игровые площадки, велопрогулочные зоны и пункты общественного питания, летняя сцена.

Без преувеличения можно сказать, что при успешной реализации задуманного в истории посёлка откроется новая страница. Использование туристического потенциала по максимуму положительно скажется на имидже всего региона.

– Реализация этого проекта даст положительный мультипликативный эффект: появятся дополнительные рабочие места, откроются новые производства, расширится спектр оказания услуг населению, увеличится количество пунктов общественного питания. Всё это будет способствовать дополнительному поступлению налогов в бюджет, – резюмировал Ернар Мустафин.

Александра Исаева

Район Алтай