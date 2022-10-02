Лучшая награда – благодарность учеников

Профессия учителя во все времена считалась почётной и в то же время сложной. Умение не просто передавать опыт подрастающему поколению, но и дарить тепло своего сердца – талант. Поэтому педагогами становятся люди, которые искренне любят своё дело и готовы посвятить себя детям.

Традиционно в первое воскресенье октября все работники сферы образования страны отмечают профессиональный праздник – День учителя. Это день искренних улыбок и слов благодарности педагогам за их титанический труд.

Учитель химии и биологии средней школы № 11 города Алтая Елена Федотова посвятила этой благородной профессии 39 лет. За эти годы она привила любовь к предмету множеству учеников, которые сейчас успешно работают в различных отраслях, а те, кто ещё учится, – занимают призовые места на предметных олимпиадах.

По словам педагога, стать учителем – не спонтанное решение. Интерес к этой профессии пробудила мама Екатерина Михайловна Воронова.

– Иногда мама брала меня с собой на работу, – поделилась Елена Федотова. – Я видела, как она увлечённо и интересно вела урок биологии. Дети, словно зачарованные, её внимательно слушали. Было видно, что они любят своего педагога и им интересен предмет. Мне ещё тогда захотелось быть похожей на маму, поэтому пошла по её стопам. Она передала мне умение трудиться, всецело отдаваться делу, любить и воспитывать детей. Помню, что моими первыми учениками были куклы (улыбается).

Почему же выбор остановился на химии? Всё просто – в школе работала педагог, которая и привила любовь к предмету.

– В школьные годы моим наставником и примером для подражания была учитель Евдокия Парамоновна Овчинникова, – рассказала Елена Федотова. – Поэтому, когда пришло время выбирать профессию, то я не раздумывая поступила в Усть-Каменогорский педагогический институт (сейчас – Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова) на специальность «Учитель химии и биологии». Кстати, муж и свекровь – тоже биологи.

После окончания обучения, по распределению Елена Федотова работала в одной из школ Усть-Каменогорска, затем вернулась на малую родину.

Как известно, химия и биология находятся в списке сложных предметов и зачастую с трудом даются ученикам. Но только не с Еленой Федотовой. Педагог строит свои уроки таким образом, чтобы детям было не просто понятно, но и интересно.

К примеру, такое задание: на солеперерабатывающий завод привезли загрязнённую соль Аральского моря. Каждая парта учеников – это лаборатория, задача которой отфильтровать, выпарить воду на спиртовке и получить чистые кристаллы соли. И ребята стараются.

Творческий подход учителя к учебному процессу вызывает восхищение. В практике были запуск импровизированной ракеты с научным руководителем диплома Николаем Герасимовичем Сербой и варка стекла, чтобы сделать из него мозаику, как Михаил Ломоносов…

– Всегда стараюсь, чтобы мои уроки были насыщенными и увлекательными, – подчеркнула Елена Федотова. – Доказано, что ребята хорошо усваивают информацию в игровой форме. Например, одна группа – руководство завода, где произошла авария, и химические продукты попали в реку. Другая группа – общественность, третья – экологи, четвёртая – инспекция и так далее. Все предлагают варианты решения проблемы и улучшения экологической обстановки.

Об эффективности её подхода к процессу обучения говорят различные благодарственные письма и грамоты. К слову, в копилке наград Елены Федотовой есть благодарственное письмо зарубежного вуза за качественную подготовку и хорошие знания по химии её ученика, который стал студентом этого учебного заведения.

В этом году педагог – в числе награждённых от имени акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Безусловно, приятно, когда достижения оценивают по достоинству, но для Елены Федотовой главная награда – это успехи её учеников.

– Гордость учителя – в его учениках. Это мой девиз, – резюмировала педагог из Алтая.

Татьяна Кравченко

Район Алтай