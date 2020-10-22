Лучшая экошкола 

В последнее время особое внимание уделяется вопросам экологии. Активное участие в сохранении окружающей среды принимают и школы Семея.

Так, средняя общеобразовательная школа № 3 уже на протяжении четырёх лет активно работает в экологическом направлении. А с прошлого года она присоединилась к республиканскому проекту «Моя экошкола». Активное участие коллектива и учеников в решении вопросов экологии заметили и в Министерстве экологии и минеральных ресурсов. Преподавателей, принимавших непосредственное участие в реализации проекта, наградили благодарственными письмами. Кроме того, учебное заведение одержало победу в номинации «Лучшая школа». Церемония награждения состоялась в библиотеке имени Абая. Награды вручил президент общественного фонда «Центр семьи», который стал координатором работы школы в данном направлении.

– Сейчас, к счастью, вопросам экологии уделяется повышенное внимание. Мы также не остались в стороне и скоординировали работу средней школы № 3, – говорит президент ОФ «Центр семьи» Жанна Жибраева. – Это был хороший и правильный выбор. Совместная работа учебного заведения и отдела образования дала свои плоды. Школа получила звание лучшей, чем мы очень гордимся, и в дальнейшем будем продолжать заниматься этим. Я думаю, это яркий пример для других образовательных учреждений города, которые должны поддержать эти начинания. Суть проекта – экологическая чистота нашего города. Нужно начинать с себя, своего двора и улицы. Естественно, если каждый будет ответственно подходить к этому вопросу, жизнь станет гораздо легче и комфортнее.

Руководство школы действительно одним из первых в городе поддержало экологические начинания. Здесь организовали раздельный сбор мусора, а у входа в школу установили два контейнера, один для сбора пластиковых бутылок, другой – для приёма электронной техники, куда отправляются старые нерабочие компьютеры и прочая техника. В школе также собирают макулатуру. За прошедший учебный год было собрано 500 кг бумаги. Всё это отправится на вторичную переработку.

К слову, активное участие в экологическом воспитании подрастающего поколения принимают не только учителя, но и родители. Так, силами старшеклассников, преподавателей и родителей была организована дорожка здоровья для детей младших классов, основа которой сделана из природных материалов: камня, песка, деревянных брусков и сосновых шишек.

Работу в этом направлении планируется продолжать и в других школах города, ведь экологическую культуру следует прививать с детства.

Флора Левина

Семей