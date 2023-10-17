Листая страницы книг

В Усть-Каменогорске открылась выставка книг, посвящённая Дню Республики.

Экспозиция, приуроченная к грядущему празднику, ждёт своих посетителей в областной библиотеке им. А. С. Пушкина.

На ней представлены книги, в которых рассказывается об изменениях в разных сферах жизни государства после принятия «Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР» 25 октября 1990 года.

– В экспозицию вошли книги казахстанских авторов. Среди них – документальная повесть «Семипалатинская трагедия» Медеу Сарсеке. В её основу легла история пагубной деятельности Семипалатинского ядерного испытательного полигона, угрожавшего нормальному существованию всего живого на земле, – сообщили сотрудники библиотеки. – О подвигах наших космонавтов в первые годы суверенитета республики рассказывает информационный справочник «Космонавты Казахстана».

Сборник «Народ Казахстана: История и современность» повествует о дружеских отношениях между этносами страны. Книги «Мир кочевья» Бахыта Каирбекова и «Вечное небо казахов» Зиры Наурзбаевой уведут к истокам казахской мифологии, традиций и обычаев. На выставке также представлены книги и других известных казахстанских авторов.

Как отметили в пресс-службе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина, эта тематическая книжная выставка – выражение любви и уважения к истории и культуре республики, а также возможность для посетителей познакомиться с разнообразием литературы, посвящённой Казахстану, его народу, традициям и достижениям.

Григорий Прыгов