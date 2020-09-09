Льготный период продлён 

Более 28 тысяч объектов малого и среднего бизнеса Восточно-Казахстанской области освобождены от отчислений и взносов за обязательное социальное медицинское страхование до 1 октября 2020 года.

Что это значит для населения и какие привилегии получили предприниматели, рассказал директор ВКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования» Галымжан Абилов.

Как известно, 1 июля завершился льготный период для казахстанцев в системе ОСМС. До этого времени условно застрахованными считались все и, соответственно, имели право на получение медицинской помощи в рамках пакета ОСМС.

– Продление льготного периода для МСБ до октября означает то, что из зарплаты сотрудников этих предприятий не будут удерживать налоги и отчисления в фонд, при этом они будут иметь полный доступ к пакету медстрахования. Кроме того, не удерживаются взносы за ОСМС с надбавок, которые с марта этого года выплачиваются медработникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, – поясняет г-н Абилов.

В целом отсрочки по отчислениям предусмотрены для 29 категорий малого и среднего бизнеса. Среди них – юридические консультанты, нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы, консультанты по вопросам коммерческой деятельности и управления, турагентства и туроператоры, санитарно-эпидемиологические, больничные и санаторно-курортные организации, частные дошкольные, начальные и средние учебные заведения, частная врачебная практика, стоматологии, концертные, театральные залы, фитнес-клубы, химчистки, парикмахерские, салоны красоты.

– До октября сотрудники этих предприятий считаются застрахованными вне зависимости от того, поступали за них отчисления или нет, – отмечает директор филиала фонда. – На сегодня по области от уплаты освобождено более 28 тысяч предприятий. Для того чтобы сотрудники МСБ могли получать медпомощь из пакета ОСМС, их работодателям необходимо ежемесячно до 1 октября передавать в фонд информацию о наёмных работниках.

Механизм передачи информации в ФСМС такой: работодатели должны предоставлять списки своих работников в электронном формате каждый месяц не позднее 25 числа. Для этого следует пройти по ссылке на сайте Комитета государственных доходов https://msb.fms.kz/login и найти в списке по БИН свою организацию (при отсутствии БИН в данном списке, регистрация организации невозможна). После чего необходимо с помощью электронной цифровой подписи юрлица или ИП зарегистрироваться и войти в информационную систему фонда и подписать пользовательское соглашение. Далее добавляются ИИН сотрудников, освобождённых от уплаты ОСМС.

В последующем вводить данные повторно не придётся, нужно будет только актуализировать их. В свою очередь, эта информация ежемесячно будет передаваться в Комитет госдоходов.

Если же работник одного из предприятий МСБ, придя в поликлинику, обнаружил, что по какой-то причине не может претендовать на получение медпомощи по страховке, он вправе самостоятельно отправить данные посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. Операторы в течение получаса выяснят ситуацию, сверив соответствие этой организации по перечню, представленному в списке освобождённых субъектов МСБ, и этому работнику присвоят статус на один месяц. При этом он обязательно должен обратиться к своему работодателю с просьбой внести по нему сведения через информсистему фонда, так как наёмный работник будет считаться застрахованным только по факту поступления этой информации.

Аида Жумекенова