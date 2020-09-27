Лето красное пропели… 

Подрядчики обещают закончить на 90–95 процентов капитальный ремонт во втором корпусе перинатального центра Семея к концу октября. Однако полностью завершить все намеченные работы в срок они вряд ли успеют.

Как рассказал директор перинатального центра Семея Аркат Даирбеков, 11 мая был подписан договор на проведение капитального ремонта в двух корпусах объекта со строительной компанией из Кокшетау ТОО «Байсын А».

– Второй корпус центра – это типовое здание родильного дома. Однако в нём не проводился капитальный ремонт уже многие годы. По программе «Дорожная карта занятости» на эти цели было выделено 462 млн тенге, – отметил Аркат Даирбеков.

Согласно проектно-сметной документации, подрядчики должны до 26 октября практически полностью обновить родильный дом. Так, меняют кровлю, все инженерные коммуникации и систему вентиляции. Кроме того, предусмотрена установка приточно-вытяжной вентиляции и системы ионизации, чего до сих пор в этом корпусе никогда не было. По словам директора перинатального центра, эти системы призваны обеззараживать воздух и служить для профилактики внутрибольничных инфекций. Кроме того, строится и собственная кислородная станция.

– После ремонта корпус № 2 будет представлять собой современный родильный дом второго уровня оказания медицинской помощи. На первом этаже мы разместим генетиков, а со второго по четвертый будут работать оперблоки и родзалы, – поделился планами на будущее Аркат Даирбеков.

Что касается медицинского оборудования, то оно имеется в достаточном количестве благодаря крупному приобретению в 2017 году.

Однако все эти планы пока неосуществимы, поскольку в оперблоках и родзалах в настоящее время ведутся черновые и отделочные работы. В то время как в единственном оставшемся родильном доме Семея роженицы вынуждены ютиться в ожидании нормальных комфортных условий.

Напомним, что несколько дней назад во время рабочей поездки в Семей аким ВКО Даниал Ахметов, посетив данный объект, высказал резкую критику о проделанной работе.

Под личный контроль работы по капитальному ремонту в обоих корпусах перинатального центра взял аким Семея Ермак Салимов. 23 сентября он побывал на объекте.

– По поручению главы региона вы должны были принять 200 человек, организовать трехсменную работу. Сколько человек сейчас трудятся на объекте? – поинтересовался Ермак Салимов.

По словам начальника участка ТОО «Байсын А» Александра Думы, на ремонтных работах занято 93 человека, ещё 12 человек – плиточников – едут из Актау. Ещё 30 рабочих будут приняты в Семее. Этого количества достаточно для выполнения всех намеченных

работ.

К слову, их осталось немало. Подводят поставщики материалов. Пришлось ждать поставку профлиста для кровли из Алматы. Как только поступит материал, строители обязуются выполнить работы в недельный срок.

До 5–7 октября должны завершить монтаж системы отопления, а до 1 октября вставят все окна. Это позволит вовремя подключить тепло в помещениях, чтобы продолжить внутренние отделочные работы.

– Город готов к подаче тепла. Всё будет зависеть от показаний температуры атмосферного воздуха. Поэтому в начале октября система отопления должна заработать, – потребовал Ермак Салимов.

Также градоначальник пообщался с бригадами отделочников и электриков. По словам первых, у них периодически возникают проблемы со своевременной оплатой труда. По нерасторопности их же бригадира, вовремя не посчитавшего объемы выполненных работ, рабочие остались без заработка. Кроме того, после обсуждения проблемных моментов было принято решение, что на каждый этаж будут приняты на работу по два подсобных рабочих.

– К концу октября ремонтные работы выполним на 90–95 процентов, – заверил Александр Дума.

Однако речь идет только о ремонтных работах во втором корпусе. Проблемным остается капремонт, а фактически – реконструкция и перепланировка под нужды роддома бывшего хирургического отделения БСМП. Этот проект оценивается в 743 млн тенге и реализуется в рамках программы «Дорожная карта занятости».

Как сообщил Аркат Даирбеков, с мая по август основной объем работ выполнялся именно в этом корпусе. Но в августе, на основании судебного иска Департамента внутреннего аудита ВКО, межрайонный экономический суд ВКО приостановил действие договора с ТОО «Байсын А» до следующего судебного заседания, которое назначено на 8–9 октября. По всей видимости, ремонт этого корпуса будут вынуждены перенести на 2021 год.

Екатерина Гуляева

Семей