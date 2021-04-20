Лесное богатство

3600 гектаров леса планируется высадить в этом году в Семее.

В Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» начались традиционные лесовосстановительные работы. В лесных питомниках производится выкопка посадочного материала.

– Стандартные двухлетние сеянцы сосны, уже достаточно окрепшие для последующей посадки на лесокультурной площади, вынимаются из почвы, связываются в пучки и транспортируются на место прикопки с соблюдением агротехнологических требований от обветривания и иссушения корневой системы, – рассказали специалисты лесного резервата.

Стоит отметить, что в филиалах «Семей орманы» работают семь лесных питомников, где выращивается до 20 млн сеянцев для создания лесных культур на площадях, уничтоженных лесными пожарами.

В этом году планируется высадить 3600 гектаров леса, весной – 3300 га, осенью – 300 га.

Флора Левина

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Семей