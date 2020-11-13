Лейся песня, играй гармонь! 

Большое количество участников собрал очередной XVIII Международный фестиваль «Беловодье», который прошёл в областном центре в режиме онлайн.

Фестиваль стал ежегодным событием, уже 18-й раз его участники собрались, чтобы показать свои яркие творческие номера. Для зрителей Международного фестиваля русского традиционного фольклора «Беловодье» был организован настоящий праздник народной культуры. Мероприятие состоялось на базе областного Дома дружбы – центра общественного согласия.

– Символично, что это культурное событие, а именно традиционный фестиваль, проводится в 2020 году, который наполнен многими знаменательными датами, – подчеркнул заместитель руководителя Дома дружбы ВКО Равиль Юнусов. – Это 25-летие Ассамблеи народа Казахстана, 175-летие со дня рождения сына казахской степи Абая Кунанбайулы и 75-летие Великой Победы.

Программа фестиваля была насыщенной, интересной и предоставила возможность творческим коллективам показать восточноказахстанцам песенную и хореографическую культуру различных регионов Казахстана.

В этом году в фестивале приняли участие двадцать вокальных коллективов, в числе которых и юные дарования продемонстрировали свои таланты. Например, фольклорная группа «Сударушки», казачий ансамбль «Атаман» им. Т. Трубачёвой (Алматы), вокальный коллектив «Рябинушка» села Парыгино и многие другие творческие коллективы. Каждый коллектив в свойственной ему уникальной манере отразил широту души славянского этноса, через песни о любви, о Родине, о быте простого народа.

По словам зрителей, впечатления от тёплой и сердечной встречи останутся в памяти надолго. Ведь это позволяет лучше узнать о культуре и быте разных народов. Также всех желающих ждали мастер-класс по плетению поясов, Покровская вечёрка, творческая лаборатория по бытовой хореографии и многое другое.

– Сегодня особенно важна пропаганда среди подрастающего поколения интереса к родным традициям, фольклору, письменности и истории казахстанских этносов, – сказал в завершение мероприятия член АНК, председатель ВК областного общества славянской культуры, руководитель фольклорного ансамбля «Бастеньки», заведующий отделением русской этнографии ВК областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника Александр Яковлев. – Это одно из средств патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Ева Ким