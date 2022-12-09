Легче предупредить

Искусственный спуск лавин провели специалисты на участках автомобильных дорог в Восточно-Казахстанской области.

Как сообщают в ВК филиале «Казселезащита», в связи с неблагоприятными метеоусловиями в горных районах региона сохраняется угроза самопроизвольного схода снежных лавин. Чтобы предотвратить это, специалисты провели профилактические работы. На этот раз на автодороге Усть-Каменогорск – Самарское. В результате взрывных работ было спущено 2100 кубических метров снега.

– Эта мера просто необходима. Снежные лавины могут представлять большую опасность, – отметил руководитель ВК филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев. – Снег, выпадая в виде осадков, удерживается на склоне за счёт силы трения. Физика процесса проста: сход лавины происходит в тот момент, когда сила давления массы снега начинает превышать силу трения. Самопроизвольный сход скопившейся снежной массы обычно провоцируется климатическими причинами: резкой сменой погоды, в том числе перепадами атмосферного давления, влажности воздуха, обильными снегопадами, а также механическими воздействиями. Иногда сход лавины может инициироваться незначительным толчком, например, звуком ружейного выстрела или давлением на снег при движении горнолыжника, сноубордиста.

Напомним, всего в Восточно-Казахстанской области 325 лавиноопасных зон, наблюдение за ними ведут специалисты на основании локального соглашения с РКП «Казгидромет».

По информации пресс-службы ДЧС ВКО, сбор, обработка и анализ ситуации, а также сведения об опасных природных явлениях и ЧС обрабатываются центральным диспетчерским пунктом с последующей передачей данных на главный диспетчерский пункт Алматы и УКС ДЧС ВКО. По обслуживаемым районам области разработаны 20 снегомерно-лавинных маршрутов, где в лавиносборах установлено 160 снегомерных реек, которые обслуживаются наблюдателями ВК филиала «Казселезащита».

– Рекомендуем восточноказахстанцам в ближайшие дни воздержаться от поездок в горы, – сказал начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Ерлан Балтабаев. – Проезжая мимо лавиноопасных очагов, следует оперативно покинуть опасную зону.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Александра Исаева