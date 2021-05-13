Кузнец своего счастья

Возрождение древних ремёсел предков для кузнеца Руслана Кайракова из Зайсанского района не только хобби, но и средство заработка.

Руслан Кайраков родился в селе Улкен Каратал Зайсанского района в обычной семье. Отец Нуртаза работал шофёром, а мама Азина – стоматологом. Руслан был младшим из троих детей. Ещё есть брат Нурлан и сестра Индира.

– Со школьных лет мне нравилось делать что-то своими руками, рисовать, заниматься на уроках труда, – рассказывает ремесленник. – Я всегда хорошо рисовал. Неслучайно, после того, как окончил 11 классов школы имени Кирова в родном посёлке и пошёл служить в армию в Maканчинский погранотряд, меня часто привлекали к творческой деятельности – оформлял плакаты и стенгазеты. По словам сослуживцев, выходило это у меня неплохо.

Отслужив два года и отдав свой воинский долг Родине, Руслан вернулся в родные края, где, к сожалению, не сразу нашёл себе работу. Поэтому парень отправился на заработки в Усть-Каменогорск, а потом в другие города Казахстана – Атырау, Алматы и в столицу. Там он жил и работал по полтора-два года, искал себя, в основном – в профессии. Затем вернулся в Усть-Каменогорск, где снова трудился в разных местах, но понял, что лучше, чем на малой родине, ему не будет нигде. Вернулся в село, открыл СТО на собственные средства. Дело шло неплохо.

Однако 30 декабря 2012 года жизнь Руслана разделилась на два этапа – до и после. Произошёл несчастный случай, он попал под машину, и ему пришлось полтора года восстанавливаться после травмы позвоночника. Операция, упражнения, ежедневный массаж, а самое главное – воспитание духа. Всё это было в тот непростой период. Благо, рядом были близкие, которые поддерживали и не давали опустить руки. Это, прежде всего, верная супруга Жанар, с которой они вместе с 2006 года.

– У нас трое замечательных детей – Алихан, Шугула и Нурхан, – говорит Руслан Кайраков. – Хотя наши дети ещё школьники, они отлично понимают, чем я занимаюсь и как зарабатываю на жизнь. По возможности помогают, особенно старший сын, когда есть большие заказы.

Руслану пришлось заново учиться жить: пользоваться инвалидной коляской, обслуживать себя и, конечно, работать, потому что сидеть без дела он не умел. Поэтому мужчина стал искать варианты, чтобы зарабатывать и обеспечивать семью. В 2019 году он выиграл грант на два миллиона тенге. Эти безвозвратные грантовые средства фонда «ДАМУ» позволили мастеру по условиям бизнес-проекта приобрести станок холодной ковки. Однако материалы, прутья, трубы, профлист и многое другое пришлось покупать на свои деньги. И всё же это стало хорошим подспорьем для молодой семьи и вновь придало ему уверенность.

– Я начал делать ворота, подставки для цветов, каркасы кроватей – словом, всё, что только заказывали люди, – отметил Руслан. – При этом нигде не учился, просто понял технологию, что-то посмотрел в интернете и адаптировал. Старался всё сделать красиво. Когда ещё был здоров, я построил большой гараж. Теперь его полностью задействовал под цех, где ежедневно работаю и получаю удовольствие от своего труда, потому что занимаюсь любимым делом. Заказы поступают не только из соседних сёл, но и из Усть-Каменогорска. Это и частные заказчики, и школы, и другие учреждения.

Работы Руслана отличаются качеством, чистотой линий, изяществом. На вопрос: как ему удаётся добиться такой тонкой красоты, он поясняет, что во многом помогает собственное воображение.

– Люблю готовить для друзей шашлык и плов, когда у меня дома собираются гости, – подчеркнул ремесленник. – В работе же придерживаюсь принципа – стараюсь сделать всё как для себя, так, чтобы людям нравилось и они обращались ко мне снова и снова. Благодарен судьбе, что научился преодолевать трудности, несмотря ни на что, и верить в свои силы. Думаю, так должен поступать любой человек, ведь каждый – сам кузнец своего счастья.

Елена Пашке

Фото из архива героя

Зайсанский район