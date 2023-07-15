Купи сейчас

О том, где и по какой цене жители Восточного Казахстана могут уже сейчас приобрести топливо для будущего отопительного сезона, рассказали в областном Управлении строительства, энергетики и ЖКХ.

В ведомстве также сообщили, что на данный момент на ж/д тупиках региона имеется 4 965 тонн угля. В целях недопущения ажиотажа в пиковый период (август, сентябрь, октябрь) населению рекомендуют заранее купить твёрдое топливо. По информации УСЭиЖКХ ВКО, годовая потребность угля для населения области составляет 447,5 тыс. тонн.

В настоящее время коммунально-бытовой уголь в области реализуется следующими региональными операторами:

ТОО «Сейком» (г. Усть-Каменогорск, р-н Защита, ул. Делегатская, 36а), ТОО «Топливная компания терминал» (г. Усть-Каменогорск, р-н Левый берег, ул. Базовая, 5/2) – стоимость 14000 тенге за тонну;

ТОО «Антрацит» (г. Усть-Каменогорск, ст. Защита (калиброванный уголь) – 19000 тенге;

ТОО «Перама» (г. Риддер, ул.Победы, 5) – 19 800 тенге;

ТОО «Зырян ТЭК» (район Алтай, с. Зубовка, ул.С.Лазо, 1А) – 14700 тенге;

ИП «Амангельды транс» (г. Серебрянск, ул. Некрасова, 73) – 19000 тенге;

ИП «Чуприков Н.В.» (г. Серебрянск) – 21000 тенге;

ТОО «Шемонаиха отыны» (Глубоковский район, с. Предгорное) – 14200 тенге;

ТОО «Шемонаиха отыны» (г. Шемонаиха, ул. Строительная, 1/1) – 14450 тенге.

Отметим, что стоимость социального угля в областном центре составляет 13500 тенге за тонну.

Мария Симонова