В хоровод волшебных сказок увлекли детвору Семея и их родителей местные лицедеи. С 20 декабря по 5 января театр принадлежит только юным зрителям, а в репертуаре – только новогодние интермедии и сказки.

Казахский музыкально-драматический театр имени Абая и молодёжный театр «Дарига ай» подготовили сказки на двух языках – «Батыл көжектер»/«Храбрые зайчата» и «Шыбын бике»/«Муха-цокотуха».

А их коллеги из Русского драматического театра имени Ф. М. Достоевского – интермедию «Кто же настоящий волшебник» и спектакль «Огниво». Артисты под руководством режиссёра Анны Юдиной превратили одну из самых известных сказок Ханса Кристиана Андерсена в увлекательные приключения бравого солдата. Благодаря находчивости он обхитрит злую ведьму, разгадает тайну огнива, а в итоге обретёт счастье.

Авторы интермедии постарались избежать стереотипов о новогодних утренниках. Например, что Дед Мороз появляется только в конце, и дети видят его всего минут пять. Кстати, и сам волшебный Дед, и его внучка Снегурочка в этом году предстали в обновлённых образах. А в их окружении появились новые интересные персонажи.

– Надо идти в ногу со временем, с современными детьми – эмоциональными, подвижными, мгновенно впитывающими информацию. Отметим, что наши игры с ними – не из интернета, а оригинальные, придуманные в стенах театра! – поделилась автор и режиссёр интермедии Анастасия Малицкая. – Даже традиционная «В лесу родилась ёлочка» поётся нами по-новому. Но добрые каноны новогоднего праздника, конечно, свято соблюдены.

Из-за санитарных норм традиционные хороводы вокруг ёлки в фойе не проводятся, интермедия проходит на сцене, но это не мешает юным зрителям, которые в итоге и оказываются истинными волшебниками, играть, петь, в общем – веселиться.

Айгуль Биданова

Семей