Кто следующий?

Кто и в каком виде обязан сдавать обязательную декларацию в 2023 году? В какие сроки необходимо её предоставить?

Об этом рассказала исполняющая обязанности руководителя Управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Жанар Айтжанова.

Напомним, всеобщее декларирование доходов и имущества в Казахстане началось в 2021 году. Его основной целью является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет.

На первом этапе, с 1 января 2021 года, декларацию начали представлять государственные служащие и их супруги, а также лица, приравненные к ним, и их супруги.

На втором этапе, с 1 января следующего года, декларацию будут сдавать работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и другие) и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

Третий этап, с 1 января 2024 года, предполагает предоставление декларации руководителями и учредителями юридических лиц, их супругами, индивидуальными предпринимателями и их супругами.

Четвёртый, с 1 января 2025 года, – всеми оставшимися категориями лиц.

– При вхождении во всеобщее декларирование лицам необходимо представить входную декларацию «Декларация об активах и обязательствах» (форма 250.00). В ней отражаются все данные по имуществу и обязательствам на момент вхождения в систему, – пояснила Жанар Айтжанова. – Составляется она по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах. То есть для тех, кто сдаёт в 2023 году, по состоянию на 31 декабря 2022 года. Предоставляется по месту жительства (пребывания) на бумажном носителе – не позднее 15 июля, в электронном виде – не позднее 15 сентября. В электронном виде декларацию об активах и обязательствах можно представить через кабинет налогоплательщика cabinet.salyk.kz, а также через мобильное приложение e-SalyqAzamat.

Жанар Айтжанова отметила, что после представления Декларации об активах и обязательствах ежегодно представляется Декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) за календарный год.

В документе отражается информация о доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами Республики Казахстан; налоговых вычетах; имуществе; деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер месячного расчётного показателя; задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами и другое.

Декларация о доходах и имуществе предоставляется по месту жительства (пребывания) на бумажном носителе – не позднее 15 июля, в электронном виде – не позднее 15 сентября.

Стоит отметить, что для разъяснения положений всеобщего декларирования запущен контакт-центр по налоговым и таможенным вопросам на платформе единого республиканского номера 1414.

Также подробную информацию относительно всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц можно получить на официальном сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в разделе «Всеобщее декларирование» или в социальных сетях.

Татьяна Кравченко