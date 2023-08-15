Кто последний? Мы за вами!

В очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда в Восточно-Казахстанской области состоят свыше 22 тысяч человек. И количество очередников последние пять лет только увеличивается.

Причин тому несколько. Во-первых, возросшие возможности государства обеспечить жильём практически все категории социально уязвимых слоёв населения, когда темпы роста строительства жилья ежегодно увеличиваются. Во-вторых, возможность самостоятельно встать в очередь, а также карт-бланш, выданный государством для многодетных семей, дающий право первоочерёдности при распределении жилья из государственного жилищного фонда.

Высокие темпы строительства жилья в ВКО за последние 8–9 лет вывели регион из аутсайдеров в лидеры республики. Ежегодно в области сдаются сотни тысяч квадратных метров жилой площади, большая часть из которой распределяется между очередниками на получение жилья по различным государственным программам.

Так, по данным Департамента бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам по Восточно-Казахстанской области, объём строительных работ в области за январь–июнь текущего года составил 98,2 млрд тенге, с ростом 108,8%.

Это позволило достаточно высокими темпами решать вопрос предоставления жилья сиротам и малообеспеченным гражданам, многодетным семьям и военнослужащим, госслужащим и бюджетникам. То есть тем, кто имеет льготы, установленные казахстанским законодательством.

Когда сотни восточноказахстанских семей стали получать ключи от квартир в новых домах, их земляки тоже начали активнее подавать заявки на получение жилья.

Напомним, с 2021 года в Казахстане любой гражданин республики имеет право самостоятельно подать заявку на постановку в очередь, используя возможности электронного правительства или обратившись за помощью в один из ЦОНов своего города или района.

По словам представителей Управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО, это отчасти способствовало тому, что количество очередников в области повысилось и продолжает расти из года в год.

Львиная доля при этом приходится на заявления на предоставление жилья, поступающие от многодетных семей, проживающих на территории области.

– С 2019–2020 годов в Казахстане государство определило первоочередное право многодетных семей на получение жилья. С этого момента количество поданных заявлений в местные исполнительные органы возросло в несколько раз, – отметили в Управлении строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО.

И, надо сказать, надежды многодетных семей полностью оправдываются. Так, в Восточно-Казахстанской области за последние годы более тысячи семей этой категории получили ключи от новых квартир как на праве арендного жилья, так и по государственным программам льготного ипотечного кредитования.

Аналогичная ситуация складывается и в других регионах республики. На днях на площадке Службы центральных коммуникаций представитель Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бауыржан Кабдол сообщил, что в Казахстане ежегодно в очередь на получение госжилья встаёт не менее 40 тысяч граждан.

Так, на текущий момент в республике насчитывается 646 819 очередников, среди которых 256 538 – из социально уязвимых слоёв населения, 217 177 – госслужащие и военные, 106 821 – многодетные матери и семьи, 62 860 – дети-сироты, 3 368 – граждане Казахстана, жильё которых признано аварийным, 55 – ветераны ВОВ.

По мнению Бауыржана Кабдолы, чтобы значительно продвинуть очерёдность государственного жилищного фонда, необходимо провести инвентаризацию на предмет законности поданных заявлений граждан, числящихся в очереди.

И эта работа уже начата. МИИР совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности провели анализ действующих списков очередников, состоящих на учёте нуждающихся в жилье, на предмет соответствия требованиям закона. Результаты впечатляющие. Так, 96,1 тысячи очередников за последние пять лет обладали собственным жильём; 533 заявителя не имеют гражданства Казахстана; у 91,4 тыс. очередников место регистрации (прописка) не совпадает с регионом, где они стоят в очереди; 29 тысяч человек вообще не имеют прописки; ещё 15,6 тысячи казахстанцев за это время умерли.

Таким образом, более 232 тысяч очередников потенциально не соответствуют требованиям законодательства и, по предварительным данным, подлежат снятию с очереди.

Екатерина Гуляева

Фото Аяужан Утеулиновой