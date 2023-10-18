Крылья беркутов крепнут в полёте

Наверное, единственная сегодня в Восточном Казахстане девочка-беркутчи живёт и учится в селе Бозанбай Уланского района. Приобщает её к любимому занятию далёких предков отец – Маркс Мажитханулы.

Глава семейства рассказывает, что его родственники до седьмого колена занимались приручением беркутов, охотой с помощью ловчей птицы, продолжением давних традиций предков. Сам он загорелся этим увлечением ещё в 14 лет во время проживания в Монголии. Оттуда в 2005 году вернулся на историческую родину, обосновался в Уланском районе.

– Сюда я приехал с супругой и пятью детьми, – говорит наш собеседник, – уже родились ещё две дочери. Одна из них – Айзере Маркскызы – теперь продолжает моё дело, очень серьёзно увлеклась беркутами, мечтает в будущем добиться успеха. Вообще, в Бозанбае мы стараемся активно развивать этот удивительный вид спорта и древнее народное искусство.

По его словам, в Уланском районе уже дважды проводились состязания республиканского уровня, в которых принимали участие лучшие беркутчи почти со всех уголков огромного Казахстана со своими питомцами.

– В ноябре этого года вместе со старшими коллегами хотим провести ещё одно такое мероприятие, – говорит Маркс Мажитханулы. – Места у нас прекрасные, вдохновляющие на дальнейшее развитие увлечения и спорта.

На вопрос об успехах местных беркутчи он отвечает, что всё зависит от уровня подготовки мастеров и их питомцев.

– В народе говорят, что всегда неизвестно, от чего зависит конечный успех в любом виде спорта или хобби, – продолжает глава семейства. – Никогда не понять, что выручает – удача, везение или тренировка. В нашем случае соперники приезжают из самых различных регионов Казахстана, они подготовлены на 100 процентов. Их мастерство оказывается заточенным, отшлифованным. Поэтому решающую роль всё же, наверное, играют тренировки.

Наш разговор время от времени прерывается и продолжается под характерный клёкот двух крылатых, грозных хищников на руках отца и дочери-беркутчи. Её зовут Айзере, она учится в восьмом классе, с беркутами начала заниматься в девять лет, кормила и поила их.

– Одного беркута зовут Кандыбалак, а другого Музбалак, первому четыре года, второму – два, – говорит юная Айзере. – Они узнают своего хозяина по голосу, выросли на наших глазах из маленьких птенцов.

По словам её отца, будущих больших и сильных птиц они добыли из гнезда на скальных кручах, приручили в домашних условиях и занимаются с ними постоянно. Девочка уверенно держится в седле, повелевает грозной птицей, но ей ещё нужно подрасти, набраться сил, потому как удерживать беркута на одной руке, будучи верхом на лошади, не так просто даже взрослому человеку. Однако в жизни для неё есть хороший пример девочки-беркутчи, которая стала знаменитой на весь мир благодаря фотографиям и документальному кино.

– Сейчас я учусь в восьмом классе Бозанбайской школы, – говорит Айзере Маркскызы. – Из предметов больше всего нравятся литература, география, алгебра. Читаю книги, а кино особо не интересует, да и свободное время бывает не всегда. В семье нас семеро детей, три дочери и четыре сына, поэтому стараемся во всём и всегда помогать родителям по хозяйству, поддерживаем друг друга.

Добавим, что отец и дочь-беркутчи одеваются в наряды в национальном стиле, специально пошитые для участия в состязаниях ловчих птиц и праздничных мероприятиях. Пожалуй, это редкий и яркий пример, когда уникальное увлечение отца продолжает смелая и уверенная в себе дочь. Между тем перед Днём республики вспоминается, что красивая птица является символом суверенной страны, поэтому пусть её крылья будут сильными в полёте.

Меир Токобаев