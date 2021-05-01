Крепко взявшись за руки

За годы суверенитета Казахстана одним из важнейших достижений страны стали мир, единство, дружба, согласие в нашем общем доме.

В этом отношении уникальный общественный институт – Ассамблея народа Казахстана сыграла огромную роль в становлении Независимости молодой республики.

Много было трудностей на заре суверенитета, но сплочённость народа под руководством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева помогла встать стране на ноги, а мир и дружба оказались надёжным фундаментом для успешного развития государства.

Сегодня роль Ассамблеи сложно переоценить, ведь она уже более четверти века стоит на страже межэтнического согласия, единства и взаимопонимания.

– Базовыми принципами государственной национальной политики являются равные права для представителей всех национальных и конфессиональных групп, – говорит директор областного Дома дружбы – центра общественного согласия Управления внутренней политики ВКО Алмаз Нургалиев. – Можно без преувеличения сказать, что первые законодательные акты независимого Казахстана создали правовую базу, в основе которой лежит гражданская и политическая общность всех казахстанцев, обеспечивающая равенство прав и свобод всех, без учёта этнической или религиозной принадлежности. Опыт межэтнической политики, осуществляемой Казахстаном, получил высокие оценки со стороны мирового сообщества и вызвал интерес стран со схожим полиэтническим составом населения.

ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

К слову, в международном сообществе Казахстан признан как страна, ведущая последовательную внутреннюю политику, направленную на обеспечение толерантности, межконфессионального и межкультурного согласия представителей всех национальностей, проживающих здесь и представляющих единый народ, который активно строит современное и конкурентоспособное светское государство.

– Казахстан заинтересован в расширении и углублении так называемого диалога цивилизаций, всегда поддерживал и сам выражал готовность выступить с международными инициативами, направленными на сближение понимания между Востоком и Западом по ключевым проблемам современного мироустройства, – добавил Алмаз Нургалиев. – В первые годы Независимости в стране и регионе происходили весьма сложные процессы, связанные с духовной жизнью общества, его социальным самочувствием, возрождением национального самосознания. Тогда, в начале 90-х годов, переосмыслив заново многое в нашей истории во имя сохранения главного нашего достояния – дружбы, на первом форуме народов Казахстана в 1992 году Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым была высказана идея о необходимости перевода этого форума на постоянную основу. А 1 марта 1995 года на общественно-политической арене республики появилась Ассамблея народов Казахстана (позже – Ассамблея народа Казахстана). Её председателем стал Нурсултан Назарбаев.

Добавим, что Казахстан – первое государство среди стран-участниц СНГ, в котором был создан уникальный институт – Ассамблея народа Казахстана. Это во многом способствовало становлению и утверждению казахстанской модели полиэтнического общества.

МЫ – ОДНА СЕМЬЯ

Алмаз Нургалиев рассказал, что в структуру Ассамблеи народа Казахстана входят: научно-экспертная группа; Совет матерей по вопросам толерантного воспитания в семье; республиканское молодёжное движение «Жаңғыру Жолы»; Советы общественного согласия АНК, кабинет медиации по досудебному урегулированию споров; Дома дружбы, при которых функционируют бесплатные школы для изучения языков, созданы коворкинг-центры для работы этнокультурных объединений и молодёжи.

Согласно данным Управления внутренней политики ВКО, на территории области действуют 115 культурных и этнокультурных объединений, в том числе: казахских – 21; русских – 11, славянских – шесть, белорусских – четыре, казачьих – 11, польских – три, немецких – 11, армянских – три, азербайджанских – три, еврейских – три, чечено-ингушских – пять, узбекских – четыре, корейских – четыре, татарских – 12, украинских – десять, одно уйгурское; молодёжных объединений – четыре.

– Создана единая база данных этнокультурных объединений, приведены в соответствие учредительные документы, информация о председателях и активистах ЭКО, – подчеркнул Алмаз Нургалиев. – В рамках 25-летия АНК в прошлом году структурами АНК и Домами дружбы региона организовано и проведено 1137 мероприятий с охватом 62097 человек. За первый квартал текущего года проведено 63 мероприятия с охватом более десяти тысяч восточноказахстанцев, в том числе участвующих в них онлайн.

Вместе с тем Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо выделяют значимую роль молодёжи в развитии страны. Молодёжь – это будущее государства. Поэтому молодому поколению уделяется огромное внимание, принимаются различные государственные программы, направленные на обеспечение благополучия и развития поколения next.

– Мы тоже тесно работаем с молодёжью, в частности при Домах дружбы действуют молодёжные клубы Ассамблеи области, – сказал Алмаз Нургалиев. – Например, в 2018 году с целью объединения молодёжных организаций под крылом Ассамблеи народа Казахстана был создан молодёжный штаб ВКО республиканского молодёжного движения «Жаңғыру жолы», а также клуб военно-патриотического воспитания «Айбын» совместно с республиканским военно-патриотическим движением «Жас сарбаз».

ПРО ДОБРОСОСЕДСТВО

Развивается и приграничное сотрудничество с Алтайским краем и Новосибирской областью (Российская Федерация), Республикой Татарстан, Китаем и Монголией в рамках подписанных меморандумов и протоколов намерений, а также в рамках международного сотрудничества этнокультурных объединений.

– В 2018 году совместно с областным управлением туризма и внешних связей в Монголии, в городе Баян-Ольгей, районе Ховда проведено заседание Международного координационного совета «Алтай – наш общий дом», – сообщил Алмаз Нургалиев. – В ходе мероприятия сотрудник областного Дома дружбы, этнический казах из Монголии Таттимбек Асхан провёл работу среди выпускников местных школ по приглашению их для прохождения обучения по льготной программе в вузах нашей области. Были привлечены 80 студентов на подготовительные курсы ВКТУ им. Д. Серикбаева и 55 студентов обучаются в ВКУ им. С. Аманжолова.

В 2019 году в Восточно-Казахстанской области прошёл Международный молодёжный лагерь Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» с участием этнокультурных объединений и молодёжных крыльев АНК. Цель этого лагеря – модернизация общественного сознания и, в первую очередь, предоставление возможности для самореализации и развития. Несколько дней ребята из разных регионов и стран общались, обменивались опытом и отдыхали на базе летнего оздоровительного лагеря «Дарын». Участники освоили навыки личной эффективности, учились работать в команде, беседовали о молодёжной политике АНК, получили уроки актёрского мастерства от победителя проекта «100 новых лиц Казахстана» Валентина Алифанова. Ещё одним подарком для участников стал бенефис лауреата Государственной молодёжной премии «Серпер», поэта, докторанта Ержана Жумабека. Молодые люди также посетили этнодеревню и приняли участие в историческом квесте «Рухани қазына».

Ежегодно члены штаба «Жаңғыру жолы» проводят республиканскую историко-экологическую акцию «Сакральное наследие Ұлы Дала Елі» с целью сохранения и пропаганды памятников сакрального исторического наследия, укрепления казахстанской идентичности и патриотизма на основе культурно-духовных ценностей, содействия участию молодёжи в реализации социально значимых проектов.

– Кроме того, в 2019 году Омским региональным отделением Общероссийского общественного движения «Молодёжная Ассамблея народов России «Мы – россияне» был подписан меморандум о сотрудничестве с региональным молодёжным штабом АНК ВКО «Жаңғыру жолы», – отметил он. – Вместе с тем мы тесно сотрудничаем не только с районными Домами дружбы, но и с Домами дружбы других регионов, так как цель нашей работы одна. Например, в 2019 году к нам для обмена опытом приезжали коллеги из Павлодарской области, в начале апреля текущего года встретили коллег из Алматинской области. В 2019 году на мероприятие «Беловодье» в рамках проекта «Культурное наследие народа Казахстана в Восточно-Казахстанской области» мы пригласили белорусский этнокультурный центр Павлодарской области.

Подводя итог сказанному, Алмаз Нургалиев подчеркнул, что Ассамблея народа Казахстана с момента своего образования играла большую роль в укреплении мира, согласия, единства, стабильности и с каждым годом её роль в обществе становится всё более заметной.

Елена Пашке

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой