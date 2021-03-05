Красота и здоровье от семьи Шерьяздановых

Ярким примером успешного развития бизнеса при поддержке государства является семья Шерьяздановых из села Прапорщиково Глубоковского района. За довольно короткий срок им удалось создать в сельской местности целый комплекс красоты и здоровья.

Предпринимательский хлеб не из лёгких. Оценив свои возможности, не каждый решится на открытие собственного дела, ведь для этого нужно быть и экономистом, и маркетологом, и юристом… Первым делом новоиспечённому бизнесмену необходимо изучить законы, требования, потребительский спрос, научиться вести документацию, рассчитать, какой начальный капитал потребуется. С этого и начинали супруги Шерьяздановы.

Глава семьи Танат Маушанович – врач-стоматолог с многолетним стажем. Три года назад, изучив спрос населения, решил открыть в своём селе кабинет стоматологии. В этом ему помогла государственная поддержка в виде кредитного субсидирования. Без неё, признаётся предприниматель, воплотить идею было бы гораздо сложней.

Раньше местным жителям, чтобы поставить пломбу или удалить больной зуб, приходилось ездить в районный центр или Усть-Каменогорск. С открытием в Прапорщиково стоматологического кабинета эти услуги стали доступны сельчанам, что называется, в шаге от дома.

– Так как в нашем селе стоматология единственная, то клиентов очень много, – делится Танат. – К нам также приезжают люди из отдалённых районов, чтобы лечить и протезировать зубы по приемлемым ценам и с гарантией. Сейчас вместе со мной работают один врач и зуботехник.

В становлении молодого бизнеса предпринимателю всё это время помогала его супруга Айнур. Имея за плечами опыт государственного служащего, два высших образования, она дополнительно выучилась на косметолога и прошла онлайн-курсы по проекту «Бастау Бизнес».

– Мы постоянно слышали сетования сельчан по поводу отсутствия аптеки, – рассказывает она. – Чтобы приобрести необходимые лекарства, людям приходилось ездить в Усть-Каменогорск. Существовала у односельчан ещё одна проблема – отсутствие парикмахерской.

Обучившись азам предпринимательства, Айнур Муратхановна составила бизнес-проект открытия аптеки и салона красоты, который одобрила экспертная комиссия. По программе «Даму» получила льготный кредит на расширение бизнеса на пять лет под шесть процентов годовых. Айнур признаётся, что финансовая помощь государства позволила покрыть почти половину издержек её бизнеса.

На эти средства супруги выкупили готовое помещение, создали там современный интерьер, закупили необходимое оборудование. Комплекс здоровья и красоты зарегистрирован под общим брендом «Ай-Тұмар» – супруги назвали его в честь своей младшей дочери.

Сейчас в салоне красоты предоставляют услуги парикмахера, косметолога, массажиста. Есть даже фитобочка для лечебных процедур.

– Разумеется, мы учитываем противопоказания и соблюдаем рекомендации, данные врачами клиентам. Все наши услуги сертифицированы, – отмечает сельская бизнес-леди.

– Самое главное – клиенты от нас уходят красивыми, здоровыми и довольными, – говорит Айнур. – Мы получаем от них лишь благодарные отзывы, которые нас окрыляют и дают силы двигаться вперёд.

В перспективе сельские предприниматели планируют расширять дело. Но раньше времени распространяться о своих бизнес-планах не спешат. По их мнению, в сельской местности – настоящее раздолье для пытливого человека.

– Тщательно проанализировав свои возможности и потребности людей, можно быть успешным не только в городе, но и в селе, – уверяют супруги Шерьяздановы. – При существующей поддержке государства открыть и развивать своё дело не так уж и сложно. Главное – иметь цели и идти к ним с большим желанием.

Бахыт Сарсембаева

Фото из семейного архива Шерьяздановых

Глубоковский район