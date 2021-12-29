Коварство и притяжение декабрьского льда

Ледостав на водоёмах Курчумского района в первый месяц зимы прибавляет работы сотрудникам чрезвычайных служб. Район словно опоясан водами Чёрного Иртыша, озера Зайсан и Бухтарминского водохранилища. А также озера Маркаколь, крупных рек Курчум, Калжыр, множества малых озёр и речушек. Водная стихия представляет угрозу человеческим жизням.

По словам спасателей, сильных морозов с начала зимы ещё не было, поэтому лёд пока недостаточно окреп, чтобы чувствовать себя на нём в безопасности. Последнее обстоятельство любителей подлёдной рыбалки, которую называют кармаком, не останавливает. В эти дни на Бухтарминском водохранилище, озере Зайсан можно увидеть десятки кармачников. Большая их часть – это гости из Усть-Каменогорска, Риддера, Алтая и других, более северных районов области. Люди приезжают с основательной подготовкой, с расчётом на ночёвку, прихватывая с собой палатки, провизию, полевые кухни.

Воздух, общение с природой, часы медитации с удочкой над лункой в ожидании удачи способны зарядить хорошим настроением, благоприятны для здоровья. Поэтому можно порадоваться за рыбаков-любителей, которые желают и могут устраивать для себя такие полезные уик-энды. Но, к сожалению, не для всех из них поездки заканчиваются благополучно. По информации отдела ЧС Курчумского района, в середине ноября 2021 года на Бухтарминском водохранилище утонул мужчина.

– В тот период времени лёд был ещё совсем тонким, непрочным, – говорит руководитель отдела ЧС подполковник гражданской обороны Бауыржан Оразгалиев. – Два приятеля – любителя рыбалки, приехали из района Алтай. Вышли на лёд, двинулись по нему, но неожиданно провалились в холодную, сковывающую всё тело воду. Один из рыбаков выбрался из полыньи, другой сделать этого не смог. К приезду спасателей, которые по сотовой связи получили сигнал о бедствии, мужчина утонул.

Бауыржан Оразгалиев отметил, что людские потери на водоёмах района случаются чаще с приезжими любителями рыбалки. Ведь они недостаточно хорошо осведомлены об особенностях того или иного водного участка, поджидающих их рисках. Надо помнить, что близ береговой линии и камышовых зарослей часто встречаются подземные ключи. Они подтачивают ледовую поверхность снизу, тем самым утончают её.

– В таких местах можно легко провалиться, поэтому следует быть предельно осторожными, по возможности обходить такие зоны, – подчеркнул он. – Каждые выходные, праздничные дни сотрудники отдела проводят рейды в местах любительской рыбалки. Раздаются памятки о мерах предосторожности на льду. В этом сезоне проведено 23 таких рейда.

Начало календарной зимы для Курчумского и соседних с ним районов это ещё и переход паромов на новые условия навигации в условиях, когда приходится ходить по зажатому справа и слева льдом водному коридору. Он же день ото дня становится всё уже, стискивая бока суден, заставляя их буквально прорываться через ледовые объятия.

– Замеры льда показали, что в середине водной акватории его толщина составляет 13–15 сантиметров, ближе к берегам – 20 сантиметров, – говорит руководитель отдела ЧС района. – Этого ещё недостаточно для безопасного проезда автомашин. Однако люди, как и в минувшие годы, рискуют, отправляются через водохранилище по льду. Уже случались провалы льда под машинами. К счастью, людских потерь нет. Паромы будут работать примерно до 30 декабря. Открытие ледовой переправы будет зависеть от толщины льда. Его замеры осуществляются регулярно.

По информации отдела ЧС, вторым горячим участком работы остаётся частный сектор, где в разгаре отопительный сезон. Обогреваются дома сельчан печками, а значит, существует опасность скопления под их крышами угарного газа. Появляется он там, где забиты дымоходы, неисправна сама печная система.

Чаще всего такие проблемы встречаются в малообеспеченных, неблагополучных семьях. Круг их сотрудникам ЧС известен, и они отправляются по знакомым адресам. Проводят разъяснительные беседы, раздают памятки и ещё устанавливают датчики угарного газа. Эти небольшие приборы начинают издавать звуки, как только в домах появляется угарный газ. Таким образом уже была спасена жизнь одной многодетной семьи. На сегодняшний день установлен 241 датчик, роздано 2187 памяток.

За всей, подчас будничной работой людей, служащих в отделе ЧС, – предотвращение людских жертв, несчастных случаев. К сожалению, такая статистика не исчезает из дежурных сводок. В 2021 году на водоёмах района утонули три человека, ещё один погиб при пожаре. Уменьшить, а ещё лучше вовсе свести на нет такую статистику – главная задача спасателей.

Рысбек Жантыкеев

Фото из архива автора

Курчумский район