Коррупции.net

Борьба с коррупцией на страницах книг… В одной из библиотек Усть-Каменогорска открылась необычная выставка.

В мировой литературе, как и в отечественной, тема взяточничества имеет много выражений. Практически ни один писатель не обходит её стороной. Наоборот, заостряет внимание читателей, чтобы вывести это зло на чистую воду. Не теряет своей актуальности тема и на сегодняшний день…

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на инаугурации 12 июня 2019 года сказал: «Коррупция – это болезнь, тормозящая развитие государства, это явление, угрожающее взаимному доверию в обществе и безопасности государства. Мы будем проводить системную работу против коррупции».

Во исполнение поручения Президента по искоренению коррупции Агентство по противодействию коррупции и Министерство культуры и спорта Республики Казахстан запустили совместный проект «Парасат жолы» («Дорога добропорядочности»), который направлен на продвижение ценностей национальной культуры и духовности в казахстанском обществе.

Учитывая важность продвижения идей добропорядочности и честности, было принято решение открыть центры «Парасат жолы» на базе библиотек по всей республике. Не стала исключением и Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея в Усть-Каменогорске. Первым мероприятием по этой теме оказалась выставка «Коррупция – это болезнь, тормозящая развитие государства…». Участие в её презентации приняли председатель Восточно-Казахстанского областного филиала общественного объединения «Казахстанский отраслевой профсоюз работников культуры, спорта, туризма и информации» Тусипхан Тусипбеков, директор Молодёжного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова и другие.

– Понимая исключительную важность и актуальность антикоррупционной деятельности, библиотека организовала мероприятие, способное укрепить в сознании нашего населения идеи добропорядочности, повысить антикоррупционное сознание, – подчеркнул сотрудник КГУ «Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея» Усть-Каменогорска Руслан Бабиров.

Как известно, основным оружием библиотеки в борьбе с социальным злом является книга. Именно она и послужила основой выставочной композиции, на помощь ей пришли современные технологии.

На книжных модулях «Коррупция в художественном слове» представлены цитаты из произведений известных авторов мировой и отечественной литературы на казахском и русском языках. Это и творчество Абая Кунанбайулы с его идеями честности и порядочности, и трактат о справедливом правителе «Қайырымды қала» аль-Фараби, и произведения Оралхана Бокея, «Ар соты» Дукенбая Досжана, рассказ «Пирамида» Кабдеша Жумадилова и многие другие бесценные творения.

Русская литература представлена золотым фондом произведений: «Война и мир» и «Анна Каренина» Л. Толстого, «Горе от ума» А. Грибоедова, «Мёртвые души» и «Ревизор» Н. Гоголя, басни И. Крылова и другими.

Особую нишу занимают пословицы и поговорки, которые глубоко отражают суть темы.

– Каждая цитата – с QR-кодом, – резюмировал Руслан Бабиров. – С его помощью можно с лёгкостью прочитать электронную версию заинтересовавшего произведения, прослушать аудио или даже посмотреть видео. Это вызовет интерес у молодого поколения, которое привыкло воспринимать информацию визуально.

Добавим, что на каждой странице указаны выдержки из статьи 4 Закона «О противодействии коррупции» – «Основные принципы противодействия коррупции», которые, думается, нужно знать каждому. Ведь только наше единство и нетерпимость к проявлениям коррупции, основанные на духовно-нравственных ценностях, способны искоренить это социальное зло в обществе.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева