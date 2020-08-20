В этом году народному артисту Казахстана Шамши Калдаякову исполнилось бы 90 лет. В честь этой юбилейной даты Министерство культуры и спорта организовало музыкальный марафон «Менің Қазақстаным».

В честь юбилея выдающегося композитора, певца, заслуженного деятеля культуры Казахстана, одного из основателей казахской эстрады, народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова по всей стране поют его песни, в том числе и в Восточном Казахстане.

Напомним, старт челленджу дала Бибигуль Тулегенова, первой спев «Қайықта». Затем эстафету приняли и другие наши известные земляки – выходцы из ВКО – народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, мастер спорта СССР и заслуженный деятель РК Даулет Турлыханов, а также соотечественники из-за рубежа.

– «Король казахского вальса» – так называют Шамши Калдаякова, – говорит директор Восточно-Казахстанского училища искусств им. народных артистов братьев Абдуллиных Альмира Дюсупова. – Его знаменитые произведения, такие как «Ақ сүнқарым», «Сыған серенадасы», «Қайықта» «Ақ бантик», «Қайдасын», «Арыс жагасында», «Әнім сен едің», «Ана туралы жыл», «Сырласу вальсы», и сегодня трогают сердца слушателей всех поколений. Посредством своего мастерства маэстро мог описать любые чувства человека – любовь, дружбу, радость, грусть. Он с необычайной лёгкостью передавал настроение целых поколений, потому что сам был человеком из народа. Все творческие коллективы училища, хоры и ансамбли обязательно имеют в своём репертуаре хотя бы несколько произведений маэстро.

О том, что композитор – это яркая звезда в казахском песенном искусстве, говорят и исполнители региона. Так, отличник культуры РК Арыстанбек Какиев подчеркнул, что Шамши Калдаяков внёс огромный вклад в развитие казахской духовности.

– Люди моего поколения буквально выросли на песнях Шамши Калдаякова, – признался Арыстанбек Какиев. – Это очень светлые, добрые произведения, исполняя которые, словно сам становишься чище, радостнее. Сегодня очень сложно представить нашу культуру без богатого наследия Шамши. Его творчество вдохновило тысячи казахстанцев, в том числе и меня, петь и любить музыку. Сейчас его песни можно назвать уже «ретро», однако сравнивать с нынешними композициями не стоит. В творчестве Шамши ещё много нераскрытых граней и красок. Необходимо лучше исследовать его наследие. Не лишним будет включить в школьные учебники страницы из жизни Шамши Калдаякова. Это наша история.

В 26 лет Шамши Калдаяков написал свою первую нашумевшую песню «Менің Қазақстаным» на слова поэта Жумекена Нажимеденова. С тех пор она стала не просто патриотической песней, а настоящим народным гимном. Произведению суждено было стать главным для казахстанцев, ведь в 2006 году его, с доработками первоначального текста Первым Президентом – Елбасы Н. Назарбаевым, утвердили в качестве Государственного гимна РК.

Елена Пашке