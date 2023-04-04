Концессия для прогресса

В 2023 году в Восточно-Казахстанской области будут реализованы 53 проекта государственно-частного партнёрства на общую сумму 24,5 миллиарда тенге.

По информации областного Управления экономики и бюджетного планирования, ГЧП является одним из важных механизмов по привлечению инвестиций в экономику страны, особенно для решения социальных вопросов.

Так, в регионе большое количество дошкольных учреждений строятся и осуществляют свою дальнейшую деятельность именно в рамках государственно-частного партнёрства. И такое положение дел устраивает всех – и инвесторов, которые получают прибыль за счёт размещения в детских садах государственного заказа, и, безусловно, родителей, у которых решается вопрос, где будет проходить процесс дошкольного воспитания и обучения их детей.

Как сообщили в Управлении экономики и бюджетного планирования, в Усть-Каменогорске по проектам ГЧП построено три детских сада на 740 мест (2,6 млрд тенге). Два из них – по 250 мест и ещё один – на 240 мест.

В свою очередь управление осуществляет реализацию государственной политики в сфере государственно-частного партнёрства, в том числе концессии. В рамках этого направления специалисты ведомства подготавливают заключения по конкурсной документации проектов государственно-частного партнёрства и концессий, в том числе и по бизнес-планам.

Но не только сфера дошкольного образования является приоритетной для ГЧП. Этот механизм позволил решить и ряд других социальных вопросов. К примеру, в целях обеспечения безопасности жителей и участников дорожного движения в рамках ГЧП запущена система фото-, видеофиксации и видеоаналитики «Сергек» в Усть-Каменогорске. Результат её работы можно оценить по статистике раскрытых и предотвращённых преступлений и правонарушений, а также фиксации нарушений правил дорожного движения и профилактике ДТП.

Также в рамках ГЧП в Усть-Каменогорске ввели в эксплуатацию автоматизированную систему контроля и оплаты проезда на общественном транспорте с созданием информационной системы диспетчеризации городского пассажирского транспорта.

Как пояснили в профильном ведомстве, на сегодняшний день в реализации проектов ГЧП в приоритете договоры, не требующие выплаты государственных обязательств. Из 53 проектов не требуют выплаты из бюджета 44 договора на 1,1 млрд тенге (41 – по модернизации и обслуживанию школьных столовых в Усть-Каменогорске,

1 – передача в доверительное управление детского сада «Дельфин» в г. Риддере, 2 – по передаче в доверительное управление государственного имущества: часть здания КГКП «Уланская центральная районная больница» и комплекс паромной переправы «Кызыл ту»).

Как сообщается на сайте областного центра ГЧП, контрактное государственно-частное партнёрство реализуется посредством заключения договоров в следующих видах:

1) концессии;

2) доверительного управления государственным имуществом;

3) имущественного найма (аренды) государственного имущества;

4) лизинга;

5) договоров, заключаемых на разработку технологии, изготовление опытного образца, опытно-промышленное испытание и мелкосерийное производство;

6) контракта жизненного цикла;

7) сервисного контракта;

8) иных договоров, соответствующих признакам государственно-частного партнёрства.

Дарья Штейн

Фото из архива редакции