Конфликт идей и нормативов 

Международный научно-методический онлайн-семинар «Инклюзивная образовательная среда вуза: тренды развития для каждого» состоялся в ВКГУ имени С. Аманжолова.

Инклюзивное образование – форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. При этом именно учебные заведения адаптируются к потребностям особенного учащегося, а не наоборот.

Обсуждению инновационного опыта реализации инклюзивного образования в практике высших учебных заведений был посвящён ежегодный семинар. Он прошёл в формате выступлений спикеров, дискуссии по проблемным вопросам инклюзивного образования в вузе, а также подгрупповой работы участников по выработке рекомендаций в сессионных залах платформы ZOOM.

Традиционно в ходе семинара педагоги-практики, специалисты инклюзивных и коррекционных образовательных учреждений, руководители школ и колледжей области, представители государственных структур и учёные вузов поднимают важнейшие проблемы в сфере инклюзивного образования, делятся своим опытом и идеями.

В роли модератора выступила руководитель научно-образовательного центра «Зияткер» доцент, профессор кафедры психологии и коррекционной педагогики, кандидат психологических наук Светлана Стельмах.

С приветственным словом к участникам семинара обратился ректор ВКГУ имени С. Аманжолова профессор, кандидат юридических наук, академик Академии педагогических наук РК Мухтар Толеген.

– С 2016 года научно-методический семинар Восточно-Казахстанского университета является площадкой для обсуждения и принятия рекомендаций по самым актуальным вопросам развития инклюзивного образования, – отметил Мухтар Толеген. – В этом году она объединила 250 участников. Среди них наши коллеги из вузов Караганды, Кокшетау, Алматы, Семея, Костаная, представители российских партнёрских организаций, вузов Новосибирска и Армавира.

По словам ректора, университет на протяжении многих лет ведёт деятельность по развитию инклюзивного образования в регионе и является ресурсным центром для педагогов и специалистов образовательных учреждений, детей с особыми образовательными потребностями и их родителей.

– В первую очередь, это подготовка кадров для специального и инклюзивного образования. Обучение бакалавров-дефектологов здесь организовано с 2004 года. Кроме того, ведётся подготовка педагогов в рамках дисциплин «Инклюзивное образование» и «Инклюзивное дошкольное образование», – подчеркнул ректор.

С 2015 года в ВКУ имени С. Аманжолова работает научно-образовательный центр «Зияткер». Здесь оказывают информационную, образовательную, консультационную поддержку детям с ограниченными возможностями в развитии и их родителям. Осуществляется практическая подготовка студентов и магистрантов по специальностям «Дефектология», «Психология», «Клиническая психология».

Особое внимание в центре уделяется повышению квалификации логопедов, сурдопедагогов, психологов специализированных и общеобразовательных учреждений. А также реализуется коррекционно-развивающая деятельность специалистов центра с использованием новейших методик, проведением научно-прикладных исследований.

Что немаловажно, Восточно-Казахстанский университет оказывает организационную и социально-психологическую поддержку студентам с особыми образовательными потребностями. Ведётся работа по созданию безбарьерной архитектурной среды, организации доступности и безопасности корпусов.

В первой части семинара выступила эксперт НОЦ «Зияткер», Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) доцент, профессор ВКУ имени С. Аманжолова, кандидат психологических наук Ирина Мацкевич с сообщением на тему «Наилучшие практики построения инклюзивной образовательной среды в вузе».

О некоторых аспектах кадрового обеспечения инклюзивного образования рассказала доцент кафедры дефектологии Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова, доктор философии (PhD) Айнагуль Рымханова.

Во второй части работа разделилась на три направления. В одном сессионном зале специалисты обсудили инклюзивную образовательную среду вуза. В другом – инклюзивное обучение и профессиональную подготовку будущих педагогов и специалистов. Здесь же с докладом «Вуз как платформа подготовки специалистов инклюзивного образования» выступила заведующая кафедрой социальной и возрастной педагогики доцент Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова, кандидат филологических наук Айсулу Шаяхметова.

Тема «Проблемы подготовки педагогов-ассистентов в вузах: как готовить, много ли готовить, нужны ли будут?» прозвучала в третьем сессионном зале. Профессор Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова, кандидат педагогических наук Дмитрий Лепешев выступил с сообщением «Педагог-ассистент: педагог инклюзивного пространства системы образования Республики Казахстан».

Итогом онлайн-семинара стала презентация коллективных рекомендаций, их обсуждение и утверждение.

Гульжан Естаева

Пресс-служба ВКГУ им. С. Аманжолова