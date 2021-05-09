Концерт с доставкой

Марши военных лет исполнили под окном труженика тыла Великой Отечественной войны Нины Самаркиной в Усть-Каменогорске.

В Восточно-Казахстанской области поздравляют ветеранов войны и тружеников тыла с предстоящим праздником – Днём Победы. Спасатели региона подошли к этому творчески. Они организовали настоящий музыкальный концерт под окнами 84-летнего труженика тыла Нины Самаркиной. В исполнении духового оркестра ДЧС ВКО прозвучали марши военных лет. Такой подарок её растрогал, ведь цену Победы она знает не понаслышке…

О всех горестях войны Нина Кузьминична узнала, когда ей было всего пять лет. В то время их семья жила в Алматы. Вместе с мамой маленькая девочка работала в госпитале, куда привозили раненых. Она подносила бинты и другие необходимые материалы медицинскому персоналу, воду – солдатам, убирала помещения.

Школу Нина Самаркина окончила в Усть-Каменогорске, куда после войны переехала вся семья. Сначала трудилась на Ульбинском металлургическом заводе, а затем почти четверть века – диспетчером в пожарной части.

– В основном помогали городу бороться с пожарами, – поделилась труженица тыла. – В нашей работе всё зависело от того, как мы, диспетчеры, быстро сработаем: правильно направим подразделение, уточним всю обстановку, не перекинулся ли пожар на другие дома. Так и работали – дружно, слаженно.

Сейчас Нина Кузьминична на заслуженном отдыхе, и ей приятно внимание со стороны коллег.

Отметим, что концерт в онлайн-режиме могли посмотреть и другие ветераны и труженики тыла Восточно-Казахстанской области.

Также по многолетней традиции ветераны службы ДЧС ВКО возложили цветы к Мемориальному комплексу «Победа».

Александра Исаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО